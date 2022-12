KOMŠIJE MILICE DABOVIĆ RAZVEZALE JEZIK: "Umislila je da je postala zvezda, od ponosa Srbije srozala se na prodavanje tela..." ŠOK

Bivša košarkašica Milica Dabović u proteklom periodu je u žiži javnosti jer je odlučila da otvori popularnu društvenu mrežu "Onli fans" na kojoj devojke i muškarci obično prodaju svoje intimne fotografije i snimke.

Tim povodom je progovorio njen komšiluk koji je otkrio šta misli o bivšoj košarkašici.

- Viđam je često. Ne ume ni da se javi, da kaže dobar dan, samo projuri. Umislila je da je postala zvezda jer je otvorila onu gadost. Jeste zgodna i lepa, ali to joj nije trebalo. Od ponosa Srbije srozala se na prodavanje tela. Velika sramota. Navijali smo za nju na utakmicama, a sada je se stidimo - kaže jedna komšinica iz zgrade gde živi Milica.

foto: Instagram

Mlađa žena koja radi u obližnjoj prodavnici tvrdi da Dabovićeva voli da troši pare.

"Ta nikada ne kupi samo jednu ili dve stvari. Ponekad imam utisak da ima kompleks da kupi što više stvari koje joj ni ne trebaju čini mi se. Čitala sam da su portali pisali da je u teškoj finansijskoj situaciji. Iskreno, ja to ne vidim kada dođe u prodavnicu - kaže prodavačica za Blic. Na izlazu iz radnje, stariji gospodi je imao samo reči hvale za Milicu.

- Divno stvorenje, uvek se iskreno osmehne i javi. Stvarno nemam iskustva sa Milicom koja je umišljena, kako pojedini pričaju. Iskreno, žao mi je nje, samohrana majka, ima to malo dete. Nije to lako, muka je to. Treba ga othraniti i otškolovati. Ljudi znaju samo da osuđuju, ali niko ne zna kako je biti u toj situaciji sem nje same- kaže komšija. I dok se raspitujemo o Dabovićevoj, srećemo gospođu koja živi u istoj zgradi gde i bivša košarkašica. Nije bučna i dobar je komšija. Predsednik kućnog saveta iz njene zgrade kaže da ona sve obaveze na vreme izmiri. Znate, ona je uvek u centru zbivanja i ljudi obraćaju pažnju jer je poznata. Za nekog drugog komšiju sigurno ne bih znala sa kim je i šta radi.

foto: screenshot Pink tv, Shutterstock, Instagram

U obližnjoj prodavnici zdrave hrane su rekli da Milica stalno dolazi i da nije ni čudo što izgleda "brutalno".

- Šta da vam kažem, jeste ljubazna stvarno ali nije baš uvek sva svoja. Stalno dolazi, kupuje samo najzdravije namirnice. Čula sam da je otvorila sad onaj "Onli fans". Moje mišljenje je da joj to nije potrebno, ponižavajuće za jednu ženu koja je imala blistavu sportsku karijeru, ali njen život je njena stvar - iskreno je rekla prodavačica.

Jedna mlada žena je rekla da je kupila odeću od Milice koju prodaje preko svog Instagram profila.

foto: Printscreen/Instagram

- Ljudi su čudni pa je zaustave i pitaju nešto što je neukusno. Ako se pojavi neki trač u novinama, oni je pitaju da li je istina. Pa odakle bi ona znala i zašto misle sve i da zna zašto bi rekla. Sa druge strane sada je najviše pitaju za te fotke na kojima je polugola, vidi se da joj bude neprijatno i da odgovori- zaključuje ova žena dok se u razgovor uključuje dečko koji trenira u obližnjem parku gde Milica kako kaže često dovodi sina:

- Viđam je stalno sa malim tu u parkiću. Sladak je kao šećer, a vidi se da ga Milica obožava. Ne poznajemo se, ali kada ih pogledam vidim da joj je Stefan centar sveta. Verujem da sve što radi, radi zbog njega.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:04 Milica Dabović bez gaćica