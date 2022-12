ZAVIRITE U BAJKOVITO UKRAŠEN DOM SANJE KUŽET! Voditeljka otvorila vrata svog čarobnog stana, sve pršti od novogodišnjih ukrasa

Dom Sanje Kužet uređen je u duhu predstojećih praznika, a voditeljka se pobrinula da po pitanju dekoracije ispuni sve želje naslednika.

Voditeljka emisije "Zvezde Granda" već je dekorisala svoj dom, a u tome uživa od malih nogu.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Period pred novogodišnje praznike, pa i sami praznici oduvek su za mene imali poseban značaj i emociju. Još kada sam bila dete najviše sam uživala u porodičnom kićenju jelke i ukrašavanju stana uz muziku - priznala je Sanja.

Tradiciju je nastavila i sa svojom decom, pa priznaje da se dolasku praznika i ispunjenju svih običaja i te kako raduje.

- Već početkom decembra naš stan ima prazničnu atmosferu u kojoj rado uživamo. Do pre par godina redovno smo kupovali ukrase i sa zadovoljstvom menjali izgled jelke kako bi uvek bila drugačija. Od skoro smo to prepustili kreativnijim ljudima koji se time bave jer imaju savršene ideje i samu realizaciju, s tim što naravno i dalje svi učestvujemo u tom činu. To se ne menja - poručila je voditeljka sa osmehom za Grand.

Kurir.rs/Grand online

