PLAĆENIK! Car dobio 20.000 evra da Dejanu otme Aleksandru, LJUBAV ILI INTERES PITANJE JE SAD

Filip Car, po svemu sudeći, najviše voli da preuzima izabranice bivšeg saborca iz rijalitija Dejana Dragojevića. Zbog njega se Dalila razvela od Dragojevića, a čim je prošle nedelje ušao u rijaliti, odmah se bacio u osvajanje Aleksandre Nikolić, koju je Dejan javno ostavio pre tri dana.

foto: Nemanja Nikolić

Car je ozbiljan igrač, pa je za osvajanje starlete dobio 20.000 evra od produkcije. On se unapred dogovorio da napravi novi ljubavni zaplet u "Zadruzi". Ako se tome pridoda i to da je Nikolićeva pre Carevog ulaska u "Zadrugu" bacila oko na Zvezdana Slavnića, kojeg je zbog odnosa s njom ostavila žena Ana, onda se ova ponuda Filipu i te kako isplati. On je u osvajanje krenuo odmah čim je ušao u belu kuću, a ni ona nije ostala imuna. - Ti si došao ovde da bih ja napravila neku glupost - rekla mu je Aleks. Car joj je to indirektno potvrdio: - Moram da se priberem i sredim, vuče me, a ne smem da radim te stvari, nije dobro. I u pravu si, nego se ti ljutiš kad ti ja kažem - naveo je on. Nikolićeva je potom potvrdila da gaji jake emocije prema njemu. - Joj što bih volela da mogu da pričam, a ne mogu da ti kažem. Slobodna si, slobodna sam? - rekla je Aleks, koja je saznala da ju je ostavio Dejan. Car je pohvalno pričao o Dejanu i govorio Aleksandri da ne bi trebalo da pređu granicu, ali sasvim suprotno radi, što su mnogi gledaoci rijalitija shvatili kao deo njegove taktike.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- Rekla si mi sad, primio sam k znanju. Ne mogu ja sam hodati ovuda, jer si mi rekla kako stoje stvari. Napravićemo ozbiljan problem ako se vežem s nekim. Da ne bismo došli u problem, nećemo se pogledati, tako ću naštelovati. Koliko god da mi prija, ali za tvoje dobro, ne želim ti loše. Imaš dobrog dečka, ja sam ga zgotivio, koliko god je nekad čudan bio. Mi smo i korektni, ne želim da mu pravim problem ni tebi ni sebi - istakao je Filip, ali je brzo počeo da zavodi Aleksandru i odrađuje ono za šta je plaćen.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Njih dvoje se više i ne razdvajaju, a jedno drugom su napravili i ljubomornu scenu, nakon čega su završili u zagrljaju. Car je čvrsto držao Nikolićku u svom naručju, a onda ju je i poljubio u obraz. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Aleksandrinom majkom, ali na broj telefona poznat redakciji se javila nepoznata žena i poručila da je Slovenka promenila broj. Porodica Filipa Cara nije odgovarala na naše pozive.

foto: Nemanja Nikolić

Ekipa Kurira

