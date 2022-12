"BAŠ ME BRIGA DA MUŽU PLAĆAM PESME!" Prija progovorila o saradnji sa Filip, a ove ŠOK stihove joj je posvetio!

Baš me briga da mužu plaćam pesme!

Najveća folk zvezda mlađe generacije Aleksandra Prijović poslednji vikend provela je na jednoj srpskoj planini. Na radni vikend otišla je bez članova svoje porodice, nije se bavila zimskim sportovima, ali je priznala da je skijanje zavolela pored supruga Filipa Živojinovića.

- Jednom sam probala da skijam i odlično mi je išlo, čak su me i pohvalili, ali sam završila negde van staze, jedva su me stigli i našli - kroz smeh priča Aleksandra zimsku anegdotu, i objašnjava kada će ponovo stati na skije i zašto vreme za to ne može da nađe tokom decembra.

- Sigurno ću probati opet, ali ne pred Novu godinu, da ne bih izazivala sudbinu. Iako na planini više volim da sedim pored kamina, moram da priznam da mi se skijanje jako dopalo. Na zimovanje uvek idemo pred novogodišnje praznike kada ja treba da radim, pa se plašim da ne padnem i da mi se nešto ne desi. Zbog toga uvek odustanem od skijanja - kaže Aleksandra.

Stih njene nove pesme koja će sledeće godine biti objavljena već je postao pravi mali hit na društvenim mrežama, a pevačica nije mogla da izdrži da ga ne podeli sa fanovima, posebno što tvrdi da je ovo najbolja pesma koju joj je napisao suprug.

- Taj tekst je napisao Filip, ozbiljno je inspirisan u poslednje vreme. Pesma je neverovatna i morala sam da objavim deo, iako to ne volim da radim. Stihovi kažu: „Malo je devet života kad voliš idiota“ i to je sam kraj pesme, ali njega morate da pitate čime je bio inspirisan - kaže folk pevačica, i objašnjava kako je organizovala poslovnu saradnju sa životnim partnerom.

- Album će svetlost dana ugledati u maju ili junu sledeće godine. Ne štedim na pesmama, ali Filipu nisam dala novac za pesme. Najbolje da njemu plaćam - rekla je uz smeh Aleksandra, i dodala da njenom izabraniku više leži pisanje balada nego brzih pesama.

