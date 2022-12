PRORAČUNATA JE, ODUVEK JOJ SE SVIĐAO CAR Maja Nikolić UNIŠTILA Aleks za sva vremena, a Filipa udarila tamo gde je NAJSLABIJI

Nakon što je Aleksandra Nikolić javno prevarila i ostavila Dejana Dragojevića, i ušla u vezu sa Filipom Carem, oglasila se pevačica Maja Nikolić i brutalno udarila na starletu.

- Aleks je proračunato ušla u vezu sa Dejanom jer joj se oduvek sviđao Car ali nije imala šansu kod njega. Setimo se sa kim je sve Aleks bila ili pokušala da bude u Zadruzi pre Dejana. Sramota me je koga sam podržavala iako sam uvek izjavljivala da je Aleks glupa i da nije za Dejana. Mislila sam da će me njihova prava ljubav demantovati. Medjutim to se nije desilo - počela je Maja pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- I ovim gestom što je bila sa Carem dok se ponižava sa njim pokazuje svoju neinteligenciju jer je izgubila sve glasače, a trebala je da pobedi. To niko pametan ne bi uradio. Ipak nije mogla protiv sebe iako zna da se Car sa njom samo zeza, a pada na jos nize grane moleći Maju da joj pomogne oko Cara. Sada vidimo da je Maja bila u pravu za sve što je radila Caru i samo ga je Maja provalila. On je nju diskvalifikovao jer mu je smetala da igra igru debelog seoskog zavodnika na koga padaju samo lake devojke, a vidimo da su uglavnom takve u Zadruzi. Sto je žalosno, jer to nije slika Srbije! A i Car je neko koga niko u Beogradu ne bi pogledao, niti se okrenuo za njim ni na ulici ni u nekom klubu. Tako da sve je to lepo zamisljena igra, zato narod i gleda - rekla je Maja.

foto: Nemanja Nikolić

Ona se potom osvrnula na optužbe Aleksandrine sestre Jelene da Dejan ne radi ništa u svom životu:

- Logično je da ce ona braniti svoju sestru. Tako da su mi njene izjave nebitne - direktna je bila pevačica pa se ponovo osvrnula na Aleks:

- Svi će se složiti sa mnom da je Aleks glupa, iako je proračunata, i da niže od ovoga nije mogla da padne - završila je Maja.

Podsetimo, poznato je da je Maja podržavala vezu Dejana i Aleks, jer je uvek bila na Dejanovoj strani, čak je i bila zahvalana Aleksandri što je pomogla Dejanu da prebrodi težak period posle javne prevare koju je doživeo u Zadruzi 5.

Kurir.rs/Pink/M.K.

