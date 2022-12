IMAO JE MILION ŽENA, IZLAZIO, PUTOVAO, A ONDA ZAPROSIO VODITELJKU! Ovako izgleda muž Nataše Pavlović, a na venčanju zaboravili OVO

Voditeljka Nataša Pavlović, koju svi znaju iz emisije "Praktična žena", u srećnom je braku sa producentom Predragom Pavlovićem, o kom je više puta pričala u javnosti.

Ona je u svojim intervjuima isticala da je za skladan brak ključno razumevanje, a u jednom intervjuu dotakla se i njegove prošlosti.

- Mlad čovek kada se zaljubi odmah bi i venčanje i decu, jer misli da će to trajati zauvek. Međutim, bitno je da oboje prožive toliko toga da bi brak kasnije bio skladniji i da u pedesetim ne bi "poludeli" - istakla je ona svojevremeno za "Stori", dodajući da je, u momentu kada je počinjala emotivnu vezu sa svojim sadašnjim suprugom, želela da zna šta je sve tačno preživeo pre nje.

foto: Dragan Kadić

- Sve sam ga detaljno ispitala, pa kad sam shvatila da je imao "milion" žena, da je izlazio, putovao i radio sve što mlad čovek treba da radi, onda sam rekla - super. Ne da mi nije smetalo što je u njegovom životu bilo toliko žena, već mi je bilo drago, jer sam znala da će umeti više da me ceni. Smatrala sam da je naučio šta hoće i šta neće, kao i ja - dodala je Nataša.

foto: Damir Dervišagić

- Ispričala sam mu i ceo moj istorijat, samo što moja prošlost nije bila burna kao njegova. Ali, imala sam mnogo mogućnosti da na osnovu kako svog, tako i iskustva svojih drugarica, zaključim šta želim. Sa trideset si zreo čovek, ali pre toga sigurno nisi. Ne kažem da ne možeš naći partnera za ceo život, ali to je čista igra na sreću. Svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sačekala i što ništa nisam radila na brzinu - rekla je tada voditeljka.

Suprug je zaprosio na neobičan način.

- Zaprosio me je dok smo bili sami kod kuće, pa smo potom otišli do restorana, u kojem su bili svi naši prijatelji, na moje iznenađenje. Sve ih je doveo to veče, iako su bili širom sveta. Bilo je jako dirljivo i prelepo. Došao je moj omiljeni pevač Aki Rahimovski i to je bila nezaboravna noć - rekla je Nataša, a na venčanje su pozvali samo ljude do kojima im je stalo.

foto: Promo

- Što se tiče venčanja, bilo je kako sam ja odlučila, Predragu je bilo svejedno, sa drugaricama sam sve organizovala. Napravili smo žurku, nije bilo klasično venčanje i venčali smo se u ponoć. Bidermajer sam zaboravila, pred kraj sam se setila da ga nemam kod sebe. Obožavam venčanice, odlučila sam se za crvenu, jednog dizajnera. Bilo je oko stotinjak gostiju, zvali smo ljude koje volimo, nikoga samo reda radi. Kum koji nas je upoznao je držao govor, koji je bio vrlo simpatičan. Sam čin venčanja je bio izuzetno dirljiv, rekla je ona u u emisji "Venčanje od A do Da" .

