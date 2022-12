Samo u Travellandu: Ekskluzivna ponuda za Dubai u 2023. godini

Neke od najboljih i najkorisnijih odluka na samom početku godine je odluka da što češće putujete, i bar jednu novu destinaciju posetite.

Ekstravagantni i svetlucavi Dubai svojim luksuzom i obiljem privlači pažnju turista širom sveta. Teško mu je odoleti, a posebno ako se ukaže povoljna ponuda organizovanog turističkog aranžmana. Specijalne i ekskluzivne cene za boravak u Dubaiju na 6, 7, 8, 10 dana ima turistička agencija “Travelland” i to za period od januara pa sve do kraja septembra 2023. godine.

Dva luksuzna hotela iz ponude zaslužuju posebnu pažnju.

Rixos Premium Dubai JBR 5* se nalazi u centru Jumeirah Beach Residence-a, jednoj od najatraktivnijih lokacija u Dubaiju. Udaljen je 36km od međunarodnog aerodroma, 13km od "Mall of Emirates", a u blizini hotela su tržni centri "The Walk" i "Dubai Marina Mall".

Raskošno se prostire na privatnoj peščanoj plaži - Azure Pool & Beach i raspolaže sa 414 soba. Bilo koji dan u toku naredne godine može biti vaš dan polaska za Dubai. Najniža cena u januaru za deluxe sobu je 1449 evra po osobi (5 noćenja sa doručkom), dok je najniža cena za premium sobu 1569 evra. Ukoliko Dubai vidite kao svoju letnju destinaciju iz snova, cene u maju i junu su još niže – od 1109 evra po osobi. Naravno, promo akcija neće trajati večno, te treba razmišljati na vreme.

Hotel Ultra All inclusive usluge, Rixos The Palm Hotel & Suites 5* smešten je na čuvanoj palmi, čiji je zvaničan naziv „The Palm Jumeirah". Krasi ga panoramski pogled na azurne vode Arapskog zaliva i poznate nebodere ovog futurističkog grada. Od Dubai Marine i poznatog tržnog centra „Mall of Emirates" deli ga 17km, dok su Dubai Mall i Burj Khalifa udaljeni 30km. I da se opredelite za 10 dana boravka, neće vam biti dosta raskoši i hedonističkog uživanja. Deluxe soba sa pogledom na more ili baštu može da košta u januaru od 1989 evra. Tokom leta u Srbiji, tačnije od juna do kraja septembra, cene boravka u ovom hotelu su niže i kreću se od 1339 evra. Na ovakvu destinaciju svakako ne treba žaliti potrošen novac jer je doživljaj jedinstven.

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Radno vreme agencije “Travelland” je radnim danima od 9-20h, subotom od 9-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Srećna Nova godina i neka vam se sve želje ostvare!

