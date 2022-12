VELIKA TRAGEDIJA GA PROGANJA CELOG ŽIVOTA! Jašar Ahmedovski slavi 58. rođendan, ovako je govorio o Šabanu i bolu koji ga TIŠTI!

Pevač narodne muzike Jašar Ahmedovski danas slavi rođendan i to 58. po redu. Iza njega je bezbroj hitova, nastupa i reklo bi se da je to jedna impozantna karijera.

foto: Printscreen/Instagram

Rođen je 22. decembra 1963. godine u Lažanima, u blizini Prilepa, a u svojoj karijeri ima neverovatan broj hitova koji se i danas pevaju sa istim žarom gotovo na svim dešavanjima.

On se jednom prilikom podsetio svog detinjstva i mladosti i kaže da mu je taj period bio najsrećniji u životu.

- Kao mali sam sanjao i voleo muziku. Sa sedam godina sam znao čime ću se baviti. To je jedino interesovanje bilo... Detinjstvo su bili moji najlepši dani, kada je bilo puno ljubavi i kada smo svi bili živi i zdravi. U našem kraju je bilo par kafanica, pa kad prođem, uvek me pozovu da pevam po malo i uvek me počaste čokoladicom, ali, bilo je tu i parica. Još tada sam počeo sam da zarađujem i to je jako važno. Kad sam bio šesti razred, rekao sam da ću da se bavim ovim poslom, ali je njemu bila važna samo škola. Ja sam bio dosta siguran šta želim i bilo je samo pitanje idem li u Beograd ili Sarajevo.

foto: Nemanja Nikolić, Privatna arhiva

Ahmedovski se prisetio prvih muzičkih koraka, ali i onih koji su ga doveli do karijere koja i dan danas traje.

- Prvi susret je bio u kafani gde je pevao Halid Bešlić, tada on nije još ništa snimio. Kada sam pevao, napunio sam kafanu, te su me odmah pitali da radim tu. S obzirom da je Halid tu već pevao i da bi bilo dva pevača a ni jedna pevačica, preporučili su mi restoran na Ilidži, gde sam odmah dobio posao i kasnije upoznao Šabana koji me je doveo u Beograd i za sedam dana snimio prvi album.

Pevač se osvrnuo i na najgori period u svom životu i gubitku rođenog brata, Ipčeta Ahmedovskog, koji je još kao mlad poginuo u saobraćajnoj nesreći, ali je iza sebe ostavio pesme koje se i dan danas rado pevaju.

foto: Printscreen/Pink, Printscreen

- To je najteži period u mom životu, to je bila velika tragedija. Od tada nije ništa bilo isto. Mnogo toga sam ga naučio, bio je mlad, velika je šteta velika. Bio je temperamentan, živeo je trista na sat, eto i te noći je poginuo. Ne mogu o tome mnogo ni da pričam, danas su njegove pesme možda i popularnije nego tada. Kad god je pevam, nastane haos. Dugo nisam mogao da slušam, kada bude na radiju, ja zapušim uši. Mnogo mi je drago sada, kada čujem koliko vole njegov lik i delo.

Njegov brat Ipče bio je pevač folk muzike. Poginuo je 1994. godine u zenitu slave u svojoj 28 godini života. "Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere. To retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima. Ima 28 godina kako je poginuo. Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pesme. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Ja sam se jedva iščupao. Ali žaliću dok sam živ", rekao je Jašar u Glamuru, koji se sve vreme kontrolisao da ne zaplače pred kamerama.

Pevač je progovorio i o Šabanu Šauliću, njihovom prijateljstvu ali i razilaženju, za koji nikada nije saznao razlog.

foto: Printscreen

- Nisam govorio sa Šabanom nakon porodične tragedije 25 godina i ne znam zašto se to desilo. Mislio sam da ćemo nekada progovoriti i da će mi reći o čemu se radi. Kada je poginuo, ja nisam mogao da izdržim i otišao sam na sahranu. Ranije, živeli smo zajedno, bili smo 24 sata zajedno, baš sam ga voleo i kao čoveka i kao pevača, žao mi je što je sve tako bilo... Sa njim sam počeo, sa njim sam i živeo, mnogo sam ga voleo i bio sam mu veliki prijatelj. Sa pevačima se jako retko družim, ali jedine kole me nikada nisu izdale, jesu Zlata Petrović i Goca Božinovska, one su mi i više od prijatelja.

Jašar je progovorio i o potomstvu, borbi za istu i otkrio da mu je to jedina nestvarena želja.

foto: Sonja Spasić

- Mlad sam se oženio, ali je velika ljubav bila u pitanju. Zaista volim decu, trudili smo se puno, ali nije suđeno. Sada smo možda u tom procesu, obavestiću vas o svemu tome kada dođe vreme. To je možda jedina stvar koju nisam uspeo u životu da ostvarim - ispričao je svojevremeno pevač u emisiji na TV Pink.

