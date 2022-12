BURAN ŽIVOT POZNATE VODITELJKE! Udala se i ubrzo razvela, a sada priznala:"Suprug i ja smo PREVARILI jedno drugo"

Katarina Šišmanović javnosti je postala poznata kao voditeljka emisije „Sve za ljubav“, koju je vodila sa Milanom Kalinićem. Mnogo pažnje je privukla atraktivnim izgledom, na koji nisu ostali ravnodušni ni mnogi poznati muškarci.

Naime, Katarina se pre desetak godina povukla sa malih ekrana, ali je njen privatan život i dalje intrigirao. Naime, voditeljka je svojevremno bila u vezi sa biznismenom Milanom Popovićem, poznatijim kao verenikom Severine Vučković, a onda je bila i sa vlasnikom producentske kuće „Emotion“ Goranom Stamenkovićem, koji se posle nje oženio njenom koleginicom Anom Mihajlovski, podseća „Lepa i srećna“.

foto: Damir Dervišagić

Posle neuspelih veza, sudbonosno „da“ rekla je biznismenu Dejanu Kitiću, koji živi u Sloveniji, što se ispostavilo kao problem koji je bio nepremostiv za njihovu ljubav. Venčanje je organizovano Dominikanskoj republici, ali su se supružnici razveli posle samo godinu i po dana.

Katarina je svojevremeno ispričala da joj je presudan momenat u braku bio kada je Dejan rekao da neće živeti u Srbiji. S druge strane, Katarina nije mogla da živi u Ljubljani jer je ocenila život u Sloveniji kao potpuno drugačiji od onog u Beogradu.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam odmah znala da tamo ne mogu da živim. Ljubljana je mnogo manji grad od Beograda, ljudi su drugačiji, kao i stil života i način komunikacije. Ne kažem ni da je tamo bolje ni lošije, već da to nije život za mene. Tamo ne bih mogla da se bavim svojim poslom jer ne bih mogla da pričam slovenački kao ljudi koji su tamo rođeni i odrasli. Bila bih daleko od života i ljudi koje volim. Dejan ima svoj posao i ne bi mogao da mi pravi društvo po ceo dan. Shvatila sam da bih i tamo bila sama i da bih uvek patila za Srbijom i onim što sam imala - kazala je Katarina tada za Story.

Pred venčanje predočila je Dejanu da je njen jedini uslov da svoje poslove prebaci u Beograd. Međutim, posle dve godine je saznala da to obećanje nikada nije uzeo za ozbiljno.

foto: printScreen jutjub

Katarina je otkrila da je ona podnela papire za razvod braka.

- Ako mislite na fizičku prevaru, mislim da me nije prevario ili, ako jeste, ja za to nisam nikada saznala. Nije problem u tome da li je on bio sa nekom drugom ili ne, već u tome što nije bio sa mnom kada je trebalo, baš kao što ni ja nisam bila s njim. Nas dvoje smo jedno drugo prevarili u mnogo važnijim stvarima čim nismo uspeli, a to nema veze sa trećom osobom - zaključila je tada Katarina za Story.

Inače, ona se povukla iz javnosti, ali je aktivna na društvenim mrežama, gde možemo videti da je veliki ljubitelj putovanja.

Kurir.rs