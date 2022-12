SVETI MI SE PREKO DECE: Rat Zlate Petrović i Snežane Đurišić traje DECENIJAMA, a nakon OVOGA, pevačica više nije htela da ćuti!

Snežana Đurišić i Zlata Petrović veoma su poštovane među estradnim kolegama, jer su svoje karijere gradile isključivo na pesmama, ne praveći skandale. Međutim, malo je poznato da su njih dve pre dvadeset godina imale žestok sukob, koji i danas traje.

Naime, pevačica Zlata Petrović jednom prilikom je otkrila detalje odnosa sa Snežanom Đurišić.

foto: ATA Images

- Među nama se pre dve decenije dogodilo nešto ružno, o čemu nikad nisam govorila, niti ću govoriti. Bilo je pitanje vremena kada ću i zbog čega ću pući. Ljudi smo od krvi i mesa, pa je normalno da nekome izgovorimo ono što smo decenijama opraštali i bacali u kantu za smeće. Mi smo se uvek prijatno javljale jedna drugoj na snimanjima, iako je postojalo to nešto ružno u prošlosti. Zarad poštovanja i kolegijalnosti prećutiš, pustiš, tražiš opravdanje za druge, pa kad se skupi, nema Boga da možeš da se suzdržiš. Bog me je oslobodio te ružne osobine da se bavim tuđim životima. Uvek sam njoj i svima drugima želela samo sreću. Ne želim da budemo u ratu i da među nama vlada negativna energija ili neka zla krv, pogotovo što sam oduvek ja ta koja traži opravdanja za druge - rekla je svojevremeno Zlata.

foto: ATA Images

Iako su to vešto prikrivale, do vrhunca svađe došlo je kada je Zlatina bratanica i imenjakinja nastupala u "Zvezdama Granda" i neslavno završila takmičenje. Od strane žirija nije dobila pohvalne komentare, a tom prilikom Snežana je prokomentarisala kako ceni rad njenog oca harmonikaša, ali da je njeno pevanje bilo izuzetno loše. Zlatu je ovaj Đurišićkin komentar pogodio, te je izjavila kako joj se pevačica sveti preko dece, a nakon emitovane emisije se i oglasila:

foto: Printscreen/Grand

- Poludela sam u trenutku i rekla sam sve što sam imala o Snežani i ne kajem se. Hoću da stavim tačku na to. Ne želim više da je spominjem. Nastala je tolika frka oko toga što sam rekla da mi se Snežana sveti preko dece. Nisam ja u tom filmu da pljujem kolege, ali to sam osetila u tom trenutku i rekla sam šta sam imala. E, sad, da li se naljutila na mene ili nije - ne znam, jer se nismo čule posle toga. Ja sam transparentna, nisam sa kolegama na ratnoj nozi, pa ni sa njom, uvek smo se javljale jedna drugoj kad se sretnemo na snimanjima, a šta će biti posle svega ovoga - ne znam. Nema razloga da nastavim da se prepucavam sa njom preko novina. Emisija "Zvezde Granda" u kojoj je učestvovala moja bratanica i imenjakinja Zlata je emitovana i to je to. Neću da vodim tuđu brigu i tuđi život. Nisam ja ničija učiteljica, samo mi je krivo kada mi ljudi pričaju iza leđa - izjavila je pevačica za "Star".

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Njih dve se i danas u širokom luku izbegavaju, a kada dođe do iznenadnog susreta, jedva se i jave jedna drugoj.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 05:16 Snežana Đurišić