MARKO BULAT PRIJAVIO ŽENU ZA NASILJE, A SADA SU VIĐENI ZAJEDNO! Pevač posle porodičnog skandala imao da izgovori SAMO OVO (VIDEO)

Pevač Marko Bulat našao se u žiži javnosti jer je prijavio ženu Mariju za zloostavljanje u porodici.

Nakon dva meseca, oni su zajedno prisustvovali jednom događaju u Beogradu, pa je pevač otkrio kakav im je odnos i da li on nju izbegava.

- Ne izbegavam je, to je sramota. Skoro sam komentarisao muške faze kad slože neke namrštene face kad ih zove žena. To je i majka tvoje dece, a ti glumiš nešto, to je ružno. Meni je moja žena rekla da bi najviše zamerala da sam se napio bez nje - rekao je pevač.

Ovu izjavu, ali i ceo prilog možete pogledati u priloženom videu:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:33 MARKO BULAT PRIJAVIO ŽENU ZA NASILJE, A SADA SU VIĐENI ZAJEDNO! Šokantna izjava pevača: To je sramota

Kurir.rs