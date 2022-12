PRIJAVIO ŽENU DA GA JE DAVILA, SAD U LJUBAVI: Marko Bulat otkrio kako se POMIRILO sa Marijom i ko je kome ŠTA oprostio

Marko Bulat pojavio se na jednom prestoničkom događaju ruku pod ruku sa ženom Marijom, koju je nedavno prijavio za nasilje. Njih dvoje su pozirali nasmejani, pa se može reći da je pomirenje definitivno.

- Poljupcima je došlo do pomirenja, mislim da je to izuzetno romantično. Ne znam da li je ova situacija ojačala naš odnos, ali iskustvo te nadogradi. Kad čovek doživi ovako nešto on je onda spremniji. Danas-sutra kad ti se desi nešto onda to prepoznaješ i ako si pre reagovao pogrešno, onda pokušavaš da reaguješ na pravi način i zdraviji. Zbog ljubavi smo se pomirili. Ne mogu da kažem da se neko nekome izvinio, već hrišćanski praštamo. Sad ko je kome rekao šta... Bitno je da život ide dalje. Te negativne stvari ostaju iza nas - istakao je Bulat za Blic, a pre nekoliko nedelja je govorio potpuno drugačije.

- U afektu mi je svašta izrečeno, pa sam je prijavio. Ona je bila deo mnogih afera, jesam prijavio nasilje u porodici. Njene izjave neću da komentarišem, nisam sigurno samog sebe davio! Videćemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti, danas u razgovoru sa njom nisam video sa te strane želju da brak opstane - govorio je Marko tada u emisiji Jovane Jeremić.

Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner, ne može zbog bolesti da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, mora doći do razumevanja - dodao je bio tom prilikom, dok je Marija, pak, u javnosti izjavljivala da je zapravo ona ta koja je pretrpela porodično nasilje, te da ima "modrice po leđima i opekotinu na nozi".

