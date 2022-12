"BEŽIM OD SMRTI I JOŠ SE NISAM VRATIO" Laća je samo pre mesec dana ovako PISAO o životu, nije mogao da živi bez NJE

Milan Laća Radulović, sin pokojne Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute, sahranjen je na Novom groblju u porodičnoj grobnici, gde počivaju njegova majka Marina i brat Miloš.

Tekstopisac je samo pre nekoliko (36) neposredno pred smrt napisao feljton pod nazivom „Klinika“ za Alo, u kojima je pisao o bolesti svoje majke. Između ostalog, Laća je otkrio da se s gubitkom majke nosio tako što je išao na duga putovanja.

foto: Zorana Jevtić

„Počeo sam da putujem da bih pobegao od realnosti u kojoj više nema nje. Sve postaje obesmišljeno njenim odsustvom. Kad god mi svet postane bljutav, spakujem kofere i put pod noge. Bežim od smrti i još se nisam vratio“, napisao je Laća, kom je smrt majke u potpunosti promenila život.

„Sačekala je da se vratim i onda se predala. Tada mi je uputila onaj pogled, poslednji, pre nego što smo se zauvek rastali. Pogled - a šta sad?

Prošlo je godinu i više od mesec dana otkako me taj pogled ne napušta i ja se i dalje pitam - a šta sad? Za tih godinu dana putovanja, odnosno bežanja od odgovora na to pitanje, bilo je dosta odlazaka: Stokholm, Tel Aviv, Jerusalim, Divčibare, Fruška gora, Sarajevo… Destinacija će uvek biti, ali polako postajem umoran od toga. Koferi postaju teški, a nje nema da me spakuje...“, napisao je pre samo mesec dana Milan Radulović Laća.

kurir.rs/alo

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:18 Poslednja glasovna poruka koju je Laća poslao drugarici