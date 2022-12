ANABELA OTKRILA KAKO IZGLEDAJU PRAZNICI U NJENOM DOMU! Prisetila se Luninog DETINJSTVA a evo kako će provesti NOVU GODINU!

U susret novoj 2023. godini pevačica Anabela Atijas, podelila utiske o ovoj godini i otkrila šta joj je najveća želja za narednu godinu.

- Želja mi je da sve ostane ovako kako je bilo u prošloj. Da moji budu što zdraviji, da mi Mijica bude zdrava, da nema prehlada - kazala je Anabela.

Pevačica je potom otkrila da sve trenutke vezane za probleme sa zdravljem želi da ostavi u godini na izmaku.

- To je ponovo vezano za moju decu, uglavnom se sve vrti oko zdravlja, ali najbitnije je da se sve dobro završilo, hvala Bogu - dodala je pevačica.

Anabela je otkrila i koja joj je omiljena uspomena iz detinjstva, vezana za Novu godinu.

- Kad sam postala svesna novih godina, imala sam pravu jelku, nije bilo mogućnosti za veštačku. Jedne godine sam dobila tu veštačku, ona je bila toliko bogata, puna svega i svačega, to mi je ostalo kao najlepše sećanje. To kićenje me asocira na porodicu na okupu, taj miris mi je ostao u nosu čini mi se. Kad god kitim jelku, uvek me vrati u te neke trenutke. Mi smo pravili razne ukrase, bombone smo vezivali i kačili, sve i svašta, od drveta, od plastike. Nije to bilo kao sad, imati pravu kuglu je bilo prestiž, to je bilo pre 48 godina. Godinama tako skupljaš. Sad se trudim da svake godine kupim neki ukras i da me taj ukras podseća na tu godinu, tačno znam kad kitim taj ukras kad uzmem, gde sam ga kupila, kad, kako, uvek mi ostane u glavi taj događaj. Svaki ukras ima svoju priču, nijedan nije bezveze kupljen - dodala je Anabela kroz osmeh.

Ona je istakla da nikada nije bila zahtevno dete, ali da je imala jednu želju, koja joj se sa deset godina i ostvarila.

- Ako sam ikad išta priželjkivala kao dete, to su sestra iili brat, ali to mi se ostvarilo sa deset godina, postala sam sestra. Nisam bila dete koje nešto previše traži - dodala je Anabela.

Anabela je podelila i to da svake godine organizuje tradicionalnu novogodišnju žurku u svom domu, za celu porodicu.

- Ja sam svoj svojoj deci Deda Mraz, ja u tome uživam. Imam tradicionalnu Novogodišnju žurku, koju pravim od Luninog detinjstva, od njene 4 godine, ako ne i ranije. Ona se toga seća. Ja iznajmim Deda Mraza, on dođe kostimiran, nosi vreću, zvoni, ima pomoćnika. On pre toga uzme od mene sve poklone, naravno, deca to ne znaju. Uvek je tu zakuska, piće, torte u obliku nekih novogodišnjih ukrasa. Deda Mraz podeli poklone, peva se, obavezno pevaju dečije pesmice, Deda Mraz obično nešto i svira. To je već tradicija. Samo jednu godinu smo to preskočili, kad smo bili u koroni. To je zaista jedna lepa, ozbiljna tradicija i sva deca joj se raduju, to je doživela i Luna, i Nina i Blankica, evo sad i Mia, moja sestra, koja se vratila iz inostranstva, živi ovde sa tri ćerke, još nas više ima. Ta naša žurka je obično oko Nove godine, i sada će biti, jako se radujemo tome - prisetila se Anabela.

Anabela je istakla da će ove godine posebno obratiti pažnju na poklon za svoju unuku Miju.

- Svaki put kad joj nešto kupujem gledam da je iznenadim i obradujem, jer ona je stvarno posebna, sve joj je interesantno, pogotovo neke interaktivne igračke. Biće sigurno nešto što se pomera i priča - pevačica nije sakrila sreću dok je pričala o unuci.

Pevačica će i ovu Novu godinu provesti radno, a prvi slobodan trenutak iskoristiće da pozove svoje najmilije.

- Pošto je radna, biće tu menadžer i muzičari. Kad budem mogla pozvaću svoje. Svi smo navikli na to. Jednu Novu godinu smo slavili zajedno, to je bila ta u koroni. Mi znamo da je ta naša tradicionalna žurka koju pravimo naš doček, ispraćamo staru, dočekujemo novu, jer taj dan je tako lepo, kuća je puna ljudi, sviramo, pevamo, deca su srećna, puno je poklona, to traje. Ja ne mogu bolje da poželim - priznala je pevačica.

