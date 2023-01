SARMA, RUSKA SALATA, MIMOZA... Ovako Seka Aleksić slavi BOŽIĆ, sve SIJA od luksuza, ZLATNI ESCAJG, ali svi gledaju u jedan ZID

Svetlana Seka Aleksić 2022. godinu će pamtiti po velikom povratku na muzičku scenu Srbije. Album „Bioskop“ oduševio je njene fanove, ali se ona tu nije zaustavila već je u decembru objavila još dve nove pesme i lansirala modni brend.

U 2023. ušla je radno, a ako se po jutru dan poznaje, pred Aleksićevom je jedna uspešna godina. Seka je otkrila šta se nalazi na njenoj prazničnoj trpezi i priznaje da se njeni sinovi Jovan i Jakov posebno raduju poklonima koje im ona i njen suprug Veljko pripreme.

- Božić uvek slavimo u krugu porodice, a pridruže nam se i naši najbliži prijatelji. Oni za svaki Božić dođu iz Bosne kod nas, a iako su druge veroispovesti, poštuju našu kuću gde se svi zajedno lepo gostimo. Zaista se radujem svakom Božiću jer on u meni budi posebne emocije.

Seka otkriva kakva je u kuhinji i šta je to što uvek mora da se nađe na njenoj trpezi.

- Božić ne mogu da zamislim bez sarme, ruske salate, mimoze, ali da ne nabrajam sad jer više volim da jedem. Iskreno da vam kažem, božićnu trpezu najviše volim sama da pripremam. Veliki sam gurman i odlična kuvarica. Nekada, kada ne stignem zbog poslovnih obaveza da pripremim sve što sam zamislila, zamolim mamu da spremi sarmu. Kada su slatkiši u pitanju, njih uvek poručujem od moje prijateljice jer to radi bolje od mene - rekla nam je Seka.

Kako važi za jednu od najvećih vernica na srpskoj estradi, pitali smo Seku koji se to običaju praktikuju u njenom domu za vreme Božića.

- Običaje koje bog nalaže, njih poštujem. Idem na liturgiju, tu su badnjak, česnica, sveća... One osnovne stvari kada je Božić u pitanju, a koje treba ispoštovati. Sve ostalo što je nametnuto ne praktikujem. Od svog duhovnika sam naučila šta je ono osnovno, a na kraju krajeva, svako treba da radi onako kako se oseća.

Sinovi Jovan i Jakov jako su vezani za majku, a veliki oslonac u životu im je i otac Veljko, koji je pravi zaštitnik njihove porodice.

- Deca se jako raduju svim praznicima, posebno se raduju jer znaju da će tu biti i poklona. Jakov je odrastao dečak, on voli sličice na kojima su fudbaleri, naravno i one na kojima su razni junaci iz crtanih filmova. Jovan ga prati u svemu tome iako on voli igračke, a najviše traktore i bagere – rekla je folk zvezda, i otkrila šta je poželela sebi, porodici i prijateljima u 2023. godini.

- Svi želimo dobro zdravlje i to je prirodno, sve ostalo može lako da dođe. Ljudima želim da se raduju, da praštaju i da vole jedni druge, ali ne samo za praznike nego svakodnevno. Volela bih da širimo ljubav i toleranciju jer nam toga fali - rekla je Seka.

Seka je u poslednjih godinu dana izuzetno aktivna na svim društvenim mrežama, a zahvaljujući objavama Aleksićeva je dobila veliki broj novih fanova koji su oduševljeni njenim stavovima.

- Ranije sam imala oscilacije kada su društvene mreže u pitanju, pa sam se njima bavila samo kada se setim. Ipak, na vreme sam shvatila da prosto kao javna ličnost moram biti konstantno prisutna i sada se silno zabavljam. Iskreno, meni je to neki ventil da se opustim i uopšte društvene mreže ne shvatam toliko ozbiljno. Važno je da uživam.

