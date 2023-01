"NIKAD NISAM REKLA DA JE IDEALAN" Mama Džehva napokon progovorila o raskidu Teodore i Nina: Sve je bilo kako sam ja rekla

O vezi, eventualnom braku, ali i raskidu Teodore Džehverović i Nina Čelebića često se pričalo, kao i pisalo u medijima, a kada je zaista došlo do toga mnogi su bili iznenađeni neočekivanim potezom glavnih aktera, jer su svoju ljubav planirali i čak da podignu na viši nivo.

Njena majka, Goca Džehverović komentarisala je ćerkine izabranike, pa je na pitanje ko je bio bolji dečko za Teodoru, Nino ili Anđelo Ranković, ona je odgovoila:

- Pa ne možeš sada da kažeš šta je bolje, ja uglavnom svaki put kad ona ima vezu ja tačno pročitam tog dečka, sve njegove karakteristike. Ja njoj kažem to, to i to - rekla je Goca u emisiji Pretres.

Teodorina majka Goca Džehverović rekla je da se ostvarilo sve ono što je govorila svojoj ćerki o nesuđenom zetu.

- Ne mogu da kažem, ono što sam rekla to se ostvarilo. Ja najbolje poznajem svoje dete i kažem tako i tako i to je to, a ti radi kako hoćeš. nisam rekla da je Nino idealan dečko za nju. Sve se ispostavilo kako sam joj rekla! – bila je izričita Gordana Džehverović u emisiji Pretres na Hype televiziji.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Teodora Džehverović i Nino Čelebić raskinuli su posle žestoke svađe, koju su započeli zbog njene karijere.

