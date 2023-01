POPULARNE NIŠLIJE IZBACILE SVOJ PRVENAC: Premijerno poslušajte pesmu Lej Le!

Premijera prve pesme benda Undo u saradnji sa Ninom Ademović pod nazivom „Lej Le“.

Popularne Nišlije iz benda Undo za koje su čuli i mnogi izvan Južne pruge, snimili su svoju prvu pesmu “Lej Le”. Muzički Ajnštajn kako ga članovi benda zovu, Nino Ademović, napravio je prvenac pesmu bendu Undo. Na pesmi “Lej Le” pored Nina, radili su Beba Rajković i Ivan Dimitrijević kao tekstopisci , a video za numeru potpisuju Deni i Mikan.

foto: Promo

“Volim kada me ljudi inspirišu, volim da čujem dobre glasove, volim da spojim nespojivo a za to je potrebna dobra energija i emocija koja je pokretač svega. To sam osetio u Undo bendu i odatle inspiracija za ovu pesmu koja se zove „Lej Le“, a što baš tako, pa kako każu naši južnjaci kada bi vi znali koliko emocije stane u jedno Lej...Leeee, „ završava muzički Ajnštajn kroz smeh.

foto: Promo

Pesmu možete premijerno poslušati ovde:

