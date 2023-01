ZVANIČNO OBRAĆANJE EDITE ARADINOVIĆ POSLE SKANDALOZNE TUČE SA SESTROM INDI: "Ko odluči da me SATANIZUJE..."

Pevačica Edita Aradinović odlučila je da se javno obrati svima nakon što je snimak njene skandalozne tuče nasred ulice sa rođenom sestrom Indi isplivao u javnost.

Edita je priznala da je snimak autentičan, te je otkrila kako se oseća zbog svega.

- Nešto samo da vas pitam, ko još želi ovakvu vrstu publiciteta? Zar sam se godinama borila za ovo? Ovo su moji najbolji rezultati? Ne. Niko ne želi ovakvu vrstu pažnje, nisam se borila za ovo i ovo definitivno nisu moji najbolji dani. Ne mogu da vratim vreme, jer da mogu sigurno bih izbegla ovaj vid rešavanja porodičnih problema i ulaženja u još dublje. Evo dragi moji, ovo je savršen školski primer kako izgleda kada problem koji vas tišti godinama rešavate ignorisanjem, ćutnjom, potiskivanjem. Žao mi je, najiskrenije mi je žao. Ni jedna ni druga nismo želela da dođe do ovoga, a pogotovo ne do očiju javnosti. Sada imate i osnova materijala da pljujete i vršite razne vrste analiza. Onaj ko me zna, zna da iza temperamentne Edite stoji jedna Edita koja voli svim srcem, koja nesebično daje, oprašta i razume. Sama sam kriva za svoje postupke, ali da vam kažem nešto. Bilo je i gore, i teže, pa sam ustajala i pobeđivala samu sebe. Ne vidim razlog da i sada tako ne uradim. Bila sam svesna da će neko snimiti i izbaciti, i živa nisam bila dok se to nije desilo, sada nema nazad, već samo napred. Ovim pismom obraćam se i izvinjavam prvo sebi, pa onda i vama. Što ste to morali da gledate, opservirate i upijate. ovim pismom obraćam se ljudima koji me vole i prate, a i onima u kojima takođe kao i u meni kulja, koji možda iz sopstvenih okova stavljaju isti drugima. Mene vaše uvrede na nacionalnoj osnovi, niti bilo kojoj drugoj ne vređaju. Ja sam sebi bila najveći neprijatelj - poručila je ona, pa nastavila:

- Biću iskrena, kroz jako težak period prolazim već neko vreme i zato vas molim za razumevanje, a ko i pored toga odluči da me satanizuje ostavljam mu i tu čast, jer i za to moraš imati hrabrosti. Sve će ovo proći, hvala vam, voli vas Edita - navela je pevačica.

