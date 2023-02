"MUKA ŽIVA JE BILA" Žika Jakšić ispričao stresnu situaciju sa putovanja, nije imao ko da mu pomogne! UŽAS

Muzičar i voditelj Žika Jakšić je tokom svoje višedecenijske karijere imao priliku da putuje po celom svetu, međutim na nekim putovanjima se dese i nepredviđene situacije na koje ne možemo da računamo koje mogu da nas izbace iz takta, što se svojevremeno desilo i Žiki.

foto: Pritnscreen

- Mene je jednom zaboleo zub u Beču u tri sata noću, i ne znaš jadan gde ćeš. Dođe mi sam sebi u glavu da pucam. Grdan u hotelu, nema nikog na recepciji, barem da rade noćni barovi, ono u frižideru imalo jedno 2,3 šišeta viskija ja popijem to, bilo neko pivo, popijem i to onda me i dalje bolelo. Oteklo, ništa ne pomaže, muka živa je bila – prisetio se Jakšić koji je srećan što danas u svetu postoji mnogo načina da se ovakvi slučajevi reše u svako doba dana i noći.

foto: Pritnscreen

Ovu anegdotu ispičao je nakon što je saznao za fenomenalan biznis kojim se bavi sin jednog veterana, a u pitanju je platforma za bukiranje medicinskih usluga u celom svetu.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

02:46 Žika Jakšić održao spektakularan govor za svoj rođendan