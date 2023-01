"OSTAVIO SAM GITARU NASRED BINE, SEO U VOZ I VRATIO SE ZA NEMAČKU" Pevač koji živi u KOLIBI i GAJI LUK otkrio sve o svađi sa Žikom

Voditelj Žika Jakšić vedrog je duha i uvek je nasmejan i spreman za šalu, te malo ko bi pomislio da bi se neko na njega naljutio. Međutim, pevač Dejan Ćirković Ćira otkrio je da se jednom prilikom žestoko naljutio na Žiku. Ipak, njihovo dugogodišnje prijateljstvo sada se pretvorilo u saradnju. Ćira je progovorio o svom angažamanu u emisiji "Nikad nije kasno" i priznao da ima tremu.

- Prvi put posle toliko godina imam tremu, u principu je nemam, ali i sama emisija kaže „nikad nije kasno“. Eto konačno i mene u žiriju! - rekao je Ćira.

Nakon gotovo pet decenija velikog prijateljstva sa Žikom Jakšićem nije ni sanjao da će voditelj i producent uspeti da ga iznenadi i to samo jednim pozivom.

foto: Printscreen/Youtube

- Nisam se nadao da će me ikada pozvati, baš zbog toga što znam da ne voli da mu neko kaže da gura svoje. Bio sam u Nemačkoj kada mi je stigla njegova poruka, vidim piše Žika, pomislio sam da je neki virus. Zvao sam ga da proverim da li je to on! Čim mi je rekao da me zove da dođem u žiri pitao sam ga „Je l’ ti mene zezaš?“. Na kraju mi je rekao „Je l’ hoćeš ili nećeš?“ i hvala mu mnogo, ovo sam dugo čekao! Pedeset godina prijateljstva ipak nije malo, više sam sa njim nego sa ženom - priznao je Ćira i otkrio da su se on i Žika samo jednom posvađali.

- Nešto sam ja prezreo na njega i naljutio se. Ja inače imam tu lošu osobinu da kada se naljutim više se ne mirim, ali njegova dobra osobina je što on zna to da proguta. Sećam se, ostavio sam gitaru nasred bine, seo u voz i vratio se za Štutgart i rekao gotovo, kraj Ritam srca - prisetio se pevač.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Čuvena izreka kaže "Posle svađe sve je slađe“, a tako je bilo i u njihovom slučaju.

- Žika je sačekao da sve prenoći, zvao me je i ja nisam hteo da se javim, kad on pozove opet. Rekao mi je „Izvini, pogrešio sam“ i pozvao me da sednemo, lepo razgovaramo i raščistimo kao ljudi. I tako smo nastavili dalje, ali da nije bilo njega, ko zna, ja sam baksuz - ispričao je pevač.

Podsetimo, Ćira 25 godina živi u Štutgartu, a prošle godine se oglasio otkrivši da mu je teško pala situacija sa korona virusa, da nije mogao da posećuje rodbinu i prijatelje u Srbiji. Otkriva je da živi u kolibi iznad Štutgarta i da se posvetio poljoprivredi.

"Za sada imam samo beli luk, ali na proleće će biti i drugog povrća. Za svaki slučaj da se nađe. Nemam mesta da snabdevam Nemačku belim lukom", rekao je nedavno pevač.

Kurir.rs/Grand.online

