ŽIKA SE PRAVI ENGLEZ! Jakšić preveo naziv pesme "Dance monkey": To su MAJMUNCI koji IGRAJU! Smeh do suza!

Producent "Granda" Žika Jakšić nasmejao je sve u studiju tokom emisije "Nikad nije kasno". I sada se našalio s kandidatkinjom Natali Prijović i njenom podrškom Dunjom kada je preveo naziv pesme koju su izvele "Dance monkey".

Nakon razgovora sa porodicom Jakšic je najavio ovu numeru, ali na svoj svojstven način što je izazvalo salvu smeha.

foto: Pritnscreen

- Dunja će sada pevati sa Natali i spremile su nam jednu fenomenalnu pesmu, kaže „Dance monkey". Kako se prevodi ovo? To majmuni igraju, to su majmuncici koji plešu? - rekao je Žika, a onda je čuo kako glasi prevod.

- Prevodi se kao igrajući majmuni - odgovorila je Dunja, a Jakšić se odmah nadovezao:

- A, to su majmuncici koji igraju, pa da gledao sam to. Ajmo, Dunja, idemo sad jedna fenomenalna pesma, evo dragi gledaoci, jedna igra za majmunčići. Jedan ples, kako bih nazvao dance monkey - zaključio je on.

Kurir.rs/Grandoline

Bonus video:

02:46 Žika Jakšić održao spektakularan govor za svoj rođendan