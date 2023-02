VEČITA ZABLUDA! Bivši frontmen "Bijelog dugmeta" se ne zove Željko, retko ko zna njegovo pravo IME

Muzička legenda rok muzike Željko Bebek nakon dugogodišnje uspešne saradnje sa Dugmetom otpočeo je svoju solu karijeru.

foto: Dragana Udovičić

Pevač je otkrio da ga retko ko zove po imenu, već da svi misle da je njegovo ime Željko.

- Ja sam u stvari Želimir, ali me nikad niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: 'Ja mislio ti Željko'. Kad smo sarađivali ovde u studiju, pa kad bismo hteli na Instagramu da objavimo da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci - ispričao je on, misleći na saradnika Branimira Mihaljevića i sina Zvonimira, sa kojim je snimio i duet.

Uz to je otkrio i da ljudi često misle da je rođen u Bugojnu, što takođe nije tačna informacija.

foto: Dragan Kadić

- Neverovatno je da se o tome toliko raspravljalo. To je verovatno zato što je na Vikipediji neko nekada davno napisao da sam rođen u Bugojnu. Istina je da sam imao širu familiju u Bugojnu. Često sam kao dete provodio tamo vreme, pa su onda neki Bugojanci koji su uticali na Vikipediju napisali to misleći da sam se rodio u Bugojnu. Zapravo je moje poreklo iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem lepom Sarajevu - istakao je Bebek svojevremeno.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:27 Željko Bebek: Nisam hteo da pevam Ravna ti je Jugoslavija i napustio sam Bijelo dugme