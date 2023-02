"BEBICA MU NIJE RAVNOPRAVAN" Bruno Uremović osudio okršaj Cara i Bebice, a evo šta kaže o UJEDANJU I CEPANJU!

Filip Car, važi za jednog od najduhovitijih zadrugara, ali i za jednog od najnezgodnijih kada doživi pomračenje.

Njegove rečenice, postupci ali i monolozi često postanu viralni, ali poslednji okršaj je bio na ivici incidentan.

foto: Instagram

Svi su već navikli na njenog manir kada su sukobi u pitanju, ali sa Nenadom Macanovićem Bebicom, stvar se otela kontroli.

foto: Printscreen

Zadrugari su se brutalno vređali, pretili, ali i međusobno ujedali i cepali.

foto: Printscreen

Tim povodom, Bruno Uremović, oglasio se za Kurir i dao svoj sud o nervnom rastrojstvu najboljeg prijatelja i kuma.

- Svaku vrstu sukoba i nasilja ne podržavam, ne znam šta mu to treba. Jasno mi je da mu fali dom i prijatelji, ali ovim načinom neće ništa rešiti sem da se iznervira još više i produži razdor. Sve su to benigne situacije i treba da se izdigne a ne da burno reaguje. Bebica mu nije ravnopravan da bi takva reakcija bila, ne treba sa njim u takve duele da ulazi. Ovo je stvarno bespotrebno, ali to je Filip kad izgubi kompas - izjavio je Bruno za Kurir.

foto: Instagram

Kurir.rs/Jovana Matić Đokić

Bonus video:

01:27:33 SCENIRANJE 12.02.2023. ZAHAR