DIJAMANTI BEND UBIJA SA BAKŠIŠOM U EU: Otkriveno šta im je Đani tražio na jednoj proslavi

Lagano, ali sigurno "Dijamanti" bend penje se ka vrhu. U muzičkom svetu veoma su popularni i važe za jedan od najtraženijih sastava u regionu. Od samog početka, članovi pažljivo biraju saradnike pa su tako i angažovali one najbolje i najskuplje, od Marine Tucaković, Damira Handanovića, Dragana Brajovića Braje, Dejana Kostića, Saška Nikolića, Milana Miletića i drugih.

foto: Promo

Poslednja pesma "Na prvu" donela im je još više posla i medijskog prostora, a malo ko zna kako oni, zapravo, međusobno funkcionišu, kolika su im primanja, koga puštuju od kolega i još mnogo toga. U razgovoru za medije pevač Mladen Rosić i šef benda i klavijaturista Dejan Jalić otkrivaju sve i njima.

Na koji način birate saradnike i kakva su vam očekivanja od svakog projekta? Mladen: - Biramo uvek najbolje, najkvalitetnije i afirmisane saradnike tako da od svakog projekta očekujemo zapaženi uspeh. Dejan: - Saradnike biramo na taj način što sarađujemo sa više kompozitora, svako od njih nam pošalje neki projekat da slušamo, pa ako nam se svima svidi pesma onda izaberemo baš tog kompozitora. Pesme vam rade profesionalci koji imaju dobru cenu i koja nije dostupna baš svakome. Da li vam se isplati na kraju i vrate ulaganja? Mladen: - U startu naravno da je potrebno mnogo ulaganja, ali se sve to na kraju isplati. Dejan: - Naravno, svako ulaganje nam se islatilo, svaka pesma, svaki projekat, neki put manje, neki put više, ali svakako smo zadovoljni.

foto: Promo

Poznato je da ste jedan od najboljih bendova na terenu. Da li ste nekada na nastupima bili u nezgodnim situacijama? Mladen: - Na našu sreću nismo imali neka baš negativna iskustva na terenu. Dejan: - Nezgodne situacije se često dešavaju na javnim nastupima, i bilo ih je, ali imamo dosta godina iskustva, dugo smo na javnoj sceni pa iskustvom uspevamo da izbegnemo svaku nezgodnu situaciju. Koliko ste najviše dobili bakšiša i da li se sve deli na ravne časti? Mladen: - Bilo je situacija da je bilo dosta bakšiša u brojkama dvocifreno u valuti EU. I naravno, uvek ide na ravne časti. Dejan: - Bakšiša bude nekad manje, nekad više, bitno nam je da bude dobra atmosfera, da gosti budu zadovoljni.

Pevali ste mnogim poznatim ličnostima na privatnim veseljima. Ko vas je najviše iznenadio, prijatno ili neprijatno? Mladen: - Na naše zadovoljstvo mnoge poznate ličnosti nas zovu za njihova veselja. Prijatno nas je iznenadio Đani na jednom slavlju gde smo svirali. On je bio gost i pevao je jedan blok dok smo ga pratili kao i ostale pevače koji su tada bili. On je prišao do nas i pitao: "Koji je ovo bend?, a ja mu na to odgovorim ko smo i šta smo. Tvrdi on: "Svaka čast familijo, ubijate". Daje mi telefon da upišem broj. Kada jednog Đanija oduševite svirkom, mislim da to ima težinu. Dejan: - Svake godine sviramo rodjendane javnim ličnostima i nikoga ne bi posebno izdvajali, bar ne javno (smeh).

foto: Promo

Kakav ste kao tim? Kako funkcionišete i oko čega se međusobno najviše raspravljate? Mladen: - Hvala bogu funkcionišemo odlično, kao porodica, tako da kod nas nema mesta za rasprave. Možda samo neke u kreativnom smislu. Dejan: - Kao tim smo veoma složni, dugo godina radimo zajedno, funkcionišemo kao porodica. Međutim, najviše se raspravljamo oko odabira pesama, nekad se nekom pesma manje svidi, nekome više i eto, jedino tu bude malo tako reći "raspravljanja". Da li ste nekada kasnili na svirku ili otkazali u poslednjem trenutku? Mladen: - Nije nam se to dešavalo na svu sreću. Dejan: - Nikada nam se tako nešto nije desilo, mogu slobodno da kazem da smo pre svega veoma odgovorni, ne bih voleo da nam se to ikada ni desi.

Promo