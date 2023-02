"OVAKO SE IZGLEDA U PETOJ DECENIJI" Goga Sekulić se skinula u roze bikini, pohvale pljušte a svima je pažnju privuklo OVO (FOTO)

Pevačica Goga Sekulić se može pohvaliti mladolikim izgledom, ali i figurom na kojoj mogu da joj pozavide i mnogo mlađe devojke.

Iako se veliki broj žena nakon dobijanja dece bori sa viškom kilograma, Goga se može pohvaliti dobrom genetikom i izbalansiranim načinom života zbog koga ima brutalno zgodno telo kojim se sada pohvalina na svom Instagramu.

Ona je objavila sliku sa plaže na kojoj pozira u pink tigrastom bikiniju koji jedva prekriva njeno bujno poprsje, a svima su privukli pažnju i uzak struk i ravan stomak koji poseduje.

"Ovako se izgleda u petoj deceniji", "Svaka čast za izgled" "Prelepa si" bili su samo neki od komentara ispod fotografije.

Podsećamo, Goga je nedavno izjavila kako planira da izvadi implante koje ima u grudima.

– Ja sam visoka i smatram da za moju visinu i kilažu nemam ni prevelike, a ni premale grudi. Ipak, rešila sam da izvadim implantate! Moram to da uradim jer me mnogo bole leđa… Operisaću se u Beogradu. Doći će iz Grčke jedan doktor da me operiše. Taj zahvat nije jednostavan i oporavak traje dugo. Doktori kažu da je najbolje da to uradim zimi– rekla je svojevremeno Sekulićeva koja prizanje da je kao mlada to uradila zbog trenda, a ne iz potrebe za povećanjem obima.

– Grudi sam radila iako nije bilo potrebe za tim. Imala sam dobre prirodne grudi, ali eto, drugarice su se operisale jer nisu bile zadovoljne veličinom, pa sam im se i ja pridružila. To je bilo pre desetak godina, zato je došlo vreme i da ih promenim, a usput i da ih smanjim – iskrena je pevačica.

