"MOJ BRAT JE ZAŠTITNIK ŽENA" Đorđe Bulić ŠOKIRAN Zvezdanovim tvrdanjama da je Aca MUČKI maltetirao Anu, poslao JAKU PORUKU

Povodom optužbe Zvezdana Slavnica da je Dragan Aca Bulic svojevremeno gasio cigarete Ane Ćurčić po telu dok su se zabavljali, kontaktirali smo i njegovog brata Đorđa Bulića.

Prvi čovek FK “Železnik” je šokiran tom izjavom naslednika Moke Slavnića i tvrdi da je njegov stariji brat uvek bio na strani žena.

foto: Printscreen

- Iz medija sam to pročitao. U takve stvari ne želim da verujem. Moj brat je čovek i zaštitnik žena. Nikada sebi ne bi dozvolio da udari na ženu. Ja u takve stvari ne želim da poverujem. Koliko sam pročitao, Ana je to negirala. To su ozbiljne stavri s kojima se ne treba igrati. U život svog brata se ne mešam, ali svaki vid nasilja nad ženama žestoko osuđujem. Mi smo porodica koja je godinama u sportu. To su gluposti i rijaliti gde ljudi sebi dopuštaju da govore laži. Ovom prilikom želim da apelujem da prijavi nasilnika, ovo je ozbiljna tema i ne treba je uniziti lažima i neosnovanim optužbama zarad rijaliti poena - poručuje Jusin sin.

kurir.rs/

