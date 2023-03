KATARINA GRUJIĆ UDARILA MOMKA IZ PUBLIKE, SKOČILO OBEZBEĐENJE! Skandal na nastupu pevačice, isplivali detalji

Katarina Grujić otkrila je da je na jednom nastupu doživela naprijatnost od strane jednog momka iz publike, a da bi se odbranila ona ga je udarila.

Pevačica ne priča mnogo o privatnom životu, problemima ni situacijama na nastupima, ali jednom prilikom je ogolila dušu i priznala kakvu neprijatnost je doživela jedne radne večeri.

- Dečko se popeo na binu s namerom da mi da novac za pesmu, ali hteo je da mi stavi pare u dekolte, pa sam momentalno odreagovala - rekla je Kaća i dodala:

- Odmah sam ga udarila po toj ruci, a obezbeđenje je takođe videlo šta se dešava, pa su i oni reagovali. Tako je to po klubovima, nije uvek sjajno, dešavaju se situacije da neko iz publike poželi pesmu i to je ok, ali zna se red i kakvo je ponašanje primereno. Nije mi jasno odakle im potreba da to rade, srećom, meni se to desilo samo jednom i nikada više, rekla je Katarina Grujić prenosi Skandal.

