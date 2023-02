KATARINA GRUJIĆ O BRAKU SA GOBELJOM, BEBI I KOLEGAMA! Pevačica šokirala izjavom o preljubi, priznala da li bi OPROSTILA PREVARU!

Popularna folkerka Katarina Grujić bila je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila o svim aktuelnim temama iz svog privatnog života, ali i karijere. Najpre, pevačica je govorila o nedavnoj selidbi s jednog kraja na drugi kraj Beograda i sređivanju porodičnog doma u kojem sada živi sa mužem, fudbalerom Marko Gobeljićem i ćerkom Katjom.

- Ceo život sam na Voždovcu i sad sam se preselila na Novi Beograd. Čudno mi je, to mi je prva selidba. Bože moj, videćemo da li ćemo posle uzeti kuću i sve, ako budemo još imali dece. Sad sam se navikla. Bilo mi je stresno jer sam uglavnom ja sve prenosila od stvari, svađala sam se s majstorima, ali na kraju je sve ispalo savršeno i sve je skroz moja ideja. Sve što sam ja zamislila, sve mi se ostvarilo - kaže Katarina i otkirva kako će ona i Gobelja obeležiti Dan ljubavi, kao i kada će obeležiti godišnjicu.

- Ići ćemo sugirno na neku večeru da obeležimo to. Razmišljamo koju ćemo godišnjicu da slavimo. Da li kad je bilo crkveno, opštinsko ili kad smo se smuvali. Neka bude 15. jun kad smo se smuvali, to je tri godine, najduže - rekla je pevačica i progovorila o braku sa fudbalerom, a otkrila je i da li bi ikad svom suprugu oprostila preljubu.

- Teško je ispratiti, on je dosta u karantinu. Ne vidimo se kad je on u karantinu, a ja odem da radim. Mnogo se uželimo jedno drugog kad se ne viđamo. Pokušavamo da čuvamo Katju na smenu i da se dogovaramo ko kad odmara. Ja sam rekla da ću ga u svemu podržati i da i ja i Katja idemo sa njim. On jako ozbiljno shvata svoj posao, ne dolazi mamuran na treninge i ne izlazi. Samo kad ima slobodno izlazi i putujemo i sve. Ljubomora kao ljubomora će uvek postojati, ali poverenje imamo jedno u drugo maksimalno. To ne postoji, to postoji samo u glavi i to se ne može sprečiti. Žena treba da okreće muškarca oko prsta, a ne obrnuto. Što se mene tiče ja u životu ne bih oprostila prevaru, ne bih mogla da legnem u isti krevet s nekim ko me prevari. Sebe stavljam na prvo mesto i sebe volim. Najbitnije je da nađete nekoga pored sebe da vas usrećuje i bitno je da nikad ne zavisite ni od koga i da imate svoj posao - rekla je folkerka i progovorila o sujeti među kolegama i prijateljstvima na estradi.

- Osetila sam sujetu milion puta. Ja se sa estrade družim s nekoliko ljudi, drugi ljudi me ne zanimaju i ne volim da mi se ulazi u taj krug prijatelja. Koleginice uglavnom imaju komplekse da budu što popularnije, kod mene nema broja 1, svi smo isti, svi punimo klubove i uspešni smo... Ja sam i pre pevanja bila ostvarena. Moja porodica mi je sve omogućila. Imam neki svoj krug i toga se držim - poručila je Katarina.

