REKONSTRUKCIJA JEZIVOG UBISTVA KSENIJE PAJČIN: Htela da pobegne, Kapisoda je UPUCAO na izlazu pa pucao u sebe! Detalji TRAGEDIJE

Pevačica Ksenija Pajčin i njen dečko maneken Filip Kapisoda nađeni su mrtvi, 16. marta 2010. godine u stanu u kome je ona živela sa majkom, u Nikšićkoj ulici broj 6 u beogradskom naselju Voždovac.

Vest je odjeknula kako u Srbiji tako i u regionu, a koliko je njihova smrt potresla javnost govori činjenica da se i na Tiktoku (koji nije postojao tada) pojavljuju fotografije i snimci tragično nastradale pevačice, ali i detalji iz noći u kojoj su uništene dve porodice.

Naime, sada se pojavila fotografija rekonstrukcije ubistva Pajčinove i samoubistva Kapisode, a na kojoj se vidi položaj dva beživotna tela u stanu na Voždovcu. Ksenija Pajčin ubijena je na samom izlazu iz svog stana nakon što se posvađala s dečkom Filipom Kapisodom. Mediji saznaju da je Ksenija nakon svađe već obukla jaknu i bila na izlaznim vratima kad joj je Filip ispalio metak u glavu.

Policija je rekonstruirala celi događaj i zaključila kako je ubistvu i samoubistvu prethodila žestoka svađa.

- Ksenija je na sebi imala jaknu, znači bila je spremna za izlazak. To što smo telo pronašli u hodniku pokazuje da ju je Kapisoda sustigao skoro na samim vratima. U prilog takvom zaključku govori i to što je on bio samo u majici i trenerci. Očigledno ju je pokušao zaustaviti, a kada mu to nije uspelo, pucao joj je u glavu - priča za medije izvor blizak istrazi.

Nakon što je ubio Kseniju, Filip je otišao u sobu i pucao sebi u usta. Pretpostavlja se da je pištolj kojim je ubio Kseniju pa zatim i sebe u stan doneo Filip. Iz policije se doznaje da za njega nije imao dozvolu.

Prijatelji i poznanici Ksenije i Filipa njihovu vezu opisivali su kao fatalnu. Često su se svađali, a nagađa se da je razlog poslednje svađe koja je imala tragične bila Ksenijina odluka da pobaci njihovo dete.

Najbolji prijatelj Ksenije, Goran Stojićević Karamela ispričao je tada za medije kako je Kapisoda u nedelju naveče, kad se par posvađao, pričao da bez Pajčinove ne može živeti te da će se ubiti ako ga ostavi. Dva dana kasnije, u Nikšićkoj 6 u Beogradu, ubio je svoju partnerku, pa sebe. Stojičević je ispričao kako su se tragično stradali ljubavnici jako voleli i planirali se venčati, ali je Kseniji smetala njegova jaka ljubomora, koja je i bila razlog zbog kojeg je prekinula s njim tada.

- Zvao me 20 puta. Bio je rastrojen: "Karamela, nađi je, molim te, ne javlja mi se! Gde mi je žena?!" Tako ju je zvao. Molio me da je nagovorim da se pomire. Tada je prvi put rekao: "Ubiću se ako mi se ne vrati!", ali ja, nažalost, nisam pridavao nikakvu posebnu važnost njegovim rečima jer su ljudi u trenucima očaja skloni da pričaju svašta - ispričao je tada Stojićević.

Po dosadašnjim policijskim saznanjima, ubistvu je prethodila svađa. Ksenija je u jednom trenutku odlučila napustiti stan, što se zaključuje iz činjenice da je pronađena s jaknom na sebi. Filip je očigledno pokušao da je zaustavi i kad nije uspeo, pucao joj je u glavu pištoljem koji je doneo i za koji nije imao dozvolu. Nakon toga se zaputio u sobu i ubio sam sebe. Tela je oko 18 sati pronašla Ksenijina majka, koja je živela s pevačicom.

Pred smrt htela da oda svoju najveću tajnu Dragana Mirković otkrila da je dan nakon smrti Ksenije Pajčin saznala i da je tražila da je pozove i nešto važno joj kaže. Mnogo godina nakon smrti Dragana Mirković otkrila da je dan nakon Ksenijine pogibije saznala da ju je pevačica tražila i želela nešto važno da joj kaže. foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM Dva dana pre nego što je tragično preminula rekla je mom saradniku: 'Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem, hitno mi treba'. On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno - rekla je Dragana svojevremeno.

