ISPLIVALO SVEDOČENJE KATARINE RADIVOJEVIĆ O UBISTVU KOJE JE POČINIO ZVEZDAN SLAVNIĆ Evo šta se dešavalo kobne večeri

Zvezdan Slavnić je ispred jednog kluba 1998. godine upucao Olivera Jovanovića zbog banalne svađe.

Glumica Katarina Radivojević te večeri je bila u takozvanoj "crvenoj sobi" koja se nalazila u sklopu lokala "Četiri sobe" gde je počeo sukob, a sada je Republika došla do svedočenja glumice.

Katarina je u svedočenju demantovala Zvezdanove, kao i navode njegovih prijatelja, da se s drugaricom ljubila i izazovno plesala, te tvrdi da sukob nije ispao zbog njih dve, kao što je Slavnić izjavio.

Takođe, Katarina u svom svedočenju iznosi činjenicu da se sve brzo odigralo, kao i da je s drugaricom Kristinom Šušom bila ispred Urgentnog centra dok su lekari davali sve od sebe da spasu Olivera Jovanovića, kom je Zvezdan nekoliko minuta ranije pucao u potiljak.

- Te večeri sam izašla zajedno sa svojom drugaricom Kristinom Šušom i sa svojim prijateljima Uglješom Vlajkovićem i njegova dva druga Oliverom Jovanovićem i Maksom. Kad smo ušli u tu "crvenu sobu", ja nisam gledala koga ima okolo niti sam primetila to drugo društvo. Kristina i ja smo počele da igramo i tvrdim da nisam igrala provokativno, kako su oni izjavili. To je bio sasvim normalan moderan ples, gde smo ona i ja igrale jedna s drugom. Niti smo se mazile niti ljubile niti smo zavlačile ruke pod majice. Uvek tako igram - izjavila je Katarina na saslušanju povodom ubistva njenog druga Olivera, pa opisala kako se sve odigralo brzo, te da se takozvana crvena soba za nekoliko minuta ispraznila:

- Ja sam otišla u toalet na početku i za to vreme je moja drugarica dobila piće od Zvezdana, koga sam poznavala iz priče jer se moj dečko poznaje s njim. Kristina i ja smo u jednom trenutku otišle do di-džeja i tu smo se zadržale oko pet minuta. Kada smo se vratile, nikoga nije bilo iz našeg društva, a takođe je soba bila poluprazna iako je bila puna pre toga. Pitala sam konobara šta se događa i rekao mi je da je nastala neka frka. Posle deset minuta smo izašle i nikoga više nije bilo. Taj Marjan (jedan od vlasnika lokala "Četiri sobe", a Zvezdanov drug) nam je rekao da je nastala neka tuča, frka i na moje pitanje gde su on mi je rekao da su otišli na Urgentni centar.

Nakon toga Radivojevićeva je rekla pred sudom da su se drugarica i ona odmah uputile u Urgentni centar kada su saznale šta se desilo, te da su tamo zatekle i svoje društvo - Uglješu i Maksa, koji su bili van sebe.

- Onda smo Kristina i ja otišle do Urgentnog centra, gde smo zatekli Maksa i Uglješu. Čim smo došli u Urgentni centar, policija nas je pitala šta se desilo i nismo imali nikakav kontakt sa Maksom i Uglješom. Maks je onako bio očajan, a nas dve smo plakale i ništa nismo pričali. Kasnije smo odvedeni u SUP, gde smo dali izjave, kao i ovde pred sudom - izjavila je Katarina. S druge strane, Zvezdan i njegovi drugovi su tvrdili suprotno. Oni su ispričali da je, u stvari, sukob Zvezdanov s društvom Olivera Jovanovića nastao zbog provokativne igre Katarine Radivojević sa Kristinom Šušom.

Oni su rekli da su njih dve 15 minuta igrale u društvu Uglješe, koketirajući s okruženjem, ljubile se i međusobno mazile, držale za ruku i dodirivale ispod majice, što je glumica u svom svedočenju oštro demantovala.

- U trenutku kada je Zvezdan došao s ekipom za drugim stolom su bili Uglješa, Oliver i Maks s još dve drugarice (Katarina i Kristina). Imali su separe naspram Zvezdanovog. Te dve devojke su igrale provokativno, ljubile su se u usta. Zvezdan je sve vreme gledao u njih pošto su one provokativno igrale. Kako su se zanele u igri, priključio im se i drug Uglješa. On se bacakao, drao i dobacivao drugaricama, što je Zvezdana iznerviralo, pa mu je samo rekao da se smiri - rekao je na sudu Slavnićev drug, dok je Zvezdan sve to potvrdio na saslušanju, te istakao da ga je iziritiralo kada je Uglješa Vlajković, koji se bacao po podu i igrao sa Katarinom i Kristinom, viknuo: "Ajde, pi*ke, ustajte, što ne igrate". Podsećamo da je Srpski telegraf prvi tada došao u posed i do dokumenata koji su doveli do presude kojom je Zvezdan 21. juna 1999. osuđen na jedinstvenu kaznu od devet i po godina zatvora. Jedan od ključnih dokaza da je Zvezdan Slavnić, učesnik "Zadruge 6", s umišljajem i hladnokrvno 7. marta 1998. ubio Olivera Jovanovića bilo je veštačenje pištolja kojim je počinjen zločin. Takođe smo tada saznali da je Zvezdan psihopatska ličnost, to jest emotivno je nezrela psihopatski strukturisana ličnost, što je pokazala dokumentacija do koje smo došli. Prema našim informacijama, upravo ta okolnost uzeta je kao olakšavajuća kada je sud donosio presudu o ovom zločinu.

Inače, Zvezdanov otac Moka Slavnić, je u intervjuu za Kurir otkrio zbog čega je njegov sin Zvezdan ušao u "Zadrugu 6", a pre toga opisao detalje tragedije koja je zauvek izmenila život njegove porodice i konačno obelodanio da Ksenija Pajčin sporne večeri uopšte nije bila prisutna:

- Ona tu noć nije bila tu, a moj sin i ona nisu bili u vezi. U "Četiri sobe" te noći je bila glumica Katarina Radivojević sa svojom drugaricom. Igrala je provokativno i nekulturno, moj sin kao mangup im je poslao piće. Momak koji je bio društvu, jedan od trojice, pozvao ga je napolje da se tuku i uhvatio se pozadi kao da ima pištolj. Zvezdan u tom momentu nije imao oružje, ali mu je neko dodao. U toj tuči je naišao pokojni Oliver Jovanović, koji je pokušao da mog sina zaustavi da tog dečka ne bije. Nažalost, pošto se to dešavalo u dvorištu, bila je samo jedna sijalica i vidljivost je bila mala. Zvezdan se uplašio da će ovaj dečko da mu uzvrati i rukom u kojoj je držao pištolj hteo da udari Olivera, ali je prst proklizao i došlo je do ispaljivanja metka u tog mladića. Bez ikakve namere, u samoodbrani je to uradio - kazao je Slavnić nedavno za Kurir.

