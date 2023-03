NEMAM VREMENA DA ODEM KOD PSIHOLOGA Vanja Mijatović ogolila dušu, progovorila o teškim trenucima ali i otkrila zašto NE SLUŠA MUŽA

Vanja Mijatović otvorila je dušu i progovorila o borbi sa anksioznošću, trzavicama u braku sa Aleksandrom Mandžukićem, ali i o potomstvu.

Pevačica kaže da se odlično slaže sa suprugom, ali da postoje momenti kada im ne cvetaju ruže.

- Tu i tamo se posvađamo, kao i svi parovi. Dobro je kad se čovek ponekad sporečka. Oboje smo temperamentni, iako to niko za mene ne bi rekao. Živac sam, ali se za deset minuta smirim i budem kao nova. Bitno je da se posle svađe izvinimo jedno drugom. Radila sam dosta na sebi, radim i dalje, jer niko nije savršen - kaže Vanja, koja smatra da je redovan odlazak kod psihologa ili psihijatra nužan u 21. veku:

- Ljudi imaju predrsasude o tome, ali ja nemam. Moj jedini problem je što nemam vremena da odem, pa tako nisam bila 15 godina kod psihologa. Poslednji put sam bila kod psihologa jer sam bila anksiozna posle saobrajne nesreće koju sam doživela. Psihički sam potonula kada sam ustala i shvatila da ne mogu da podignem ni ručku na slavini. Shvatila sam koliko je sve ozbiljno i "pala" sam u očaj. Ali, nisam sebi dozvolila da psihički potonem, pa sam odmah počela da vežbam. Dobila sam pohvale od doktora da sam se brzo oporavila. Ja sam jedna uporna jarica - ističe ona, tvrdeći da ne vuče traume zbog saobraćajke, ali ima momenata kada je podilazi jeza.

- Ne volim da vidim mesto udesa. Svaki put se stresem. Imam problem kad neko vozi brzo ili ako je neko popio makar i jedno piće. Odmah pravim dramu.

- Moj muž zna da ako mi kaže da nešto uradim, to se neće desiti. Ne inatim se, jednostavno sam takva. Nekoliko puta mi je rekao nešto na temu potomstva, u fazonu "nećemo valjda u 50. godini da imamo decu!". Ali, pritisak nije dobar, naročito kada se vrši na nekog ko treba da ostane trudan. Nekad se šalimo na taj račun u smislu "kad će više", ali nas ni njegovi ni moji ne pritiskaju. Više ja kočim, nego moj muž, zato što samo čekam da završim još neke stvari. Mada, treba se prepustiti, pa kad bude Božija volja desiće se. I suprug i ja svakako želimo dete.

Vanja dodaje i da muku muči sa kilogramima.

- Trenutno sam bucka, jer sam se ugojila 10-15 kilograma! Ali, dobro to skrivam. Čitav život prebrojavam kalorije, gledam na sat kada ću da jedem. To je veoma naporno, ali mi je takav metabolizam da moram. Teško mi je da skinem kilograme, ali se sada makar ne osećam nesigurno, kao ranije. Bitno je da čovek prihvati sebe kakav jeste, da nema komplekse. I na tome sam radila. Treba zavoleti sebe, a to je najteže. Najlakše je otići na operaciju - smatra Mijatovićeva i dodaje da nikada ne bi išla na intervenciju smanjenja želuca kao neke njene kolege.

- Nemam živaca za bol i bolnice, verovatno zbog udesa koji sam doživela. Nemam ništa protiv toga, ali ja ne bih išla - završava Vanja.

