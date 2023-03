"KRIMINALCI SU GOSPODA, DALI SU MI 50.000 €" Poznati pevač šokirao priznanjem: Oni ne daju pare kao bakšiš, daju ti KOVERTU

Pevač Mirko Plavšić progovorio o kontaktu sa kriminalcima i kako su mu dali 50.000 evra bakšiša.

- Moj posao nosi i sodomu i gomoru, dosta je teško da se sakriješ od svega toga i da budeš porodičan čovek, a opet moraš nešto svašta da doneseš, da budeš u medijima, ja sam to slobodno mogu da kažem, do danas izbegavao. Moram da ti priznam da mi dosta više muškaraca prilazi, nisam dobijao fotografije, nego odmah direktno ono pitaju - rekao je Mirko i otkrio da je kriminalci ostavljaku pozamašni bakšiši.

- Moram da priznam da to što ja radim, nema puno bakšiša. Bacaju, ali to je nekad pre bilo. Ne kažem da nema, desi se da odeš na privatnu svirku, bude dosta bakšiša. Sećam se da je jedan bakšiš bio 50.000 evra, podelio sam sa muzičarima, iza mene je bend od osmoro ljudi - govori Mirko i dodaje o nastupima pred kriminalcima:

- Svi mi imamo posla sa kriminalcima, ti ljudi mnogo vole muziku, zovu nas pevače, oni ne izlaze po klubovima i diskoteka, kad naprave privatnu žurku zovu... Jesam, nastupao sam, sad šta to oni rade, to me ne zanima. Sa njima nisam imao problema, ali treba imati takve ljude. Oni najviše daju, pravi kriminalci su velika gospoda, oni ti ne daju pare kao bakšiš, nego ti daju kovertu i doviđenja.

