RAT ANE I ZVEZDANA UŽIVO! Slavnić OTVORIO KARTE i udario na bivšu najjače do sad: Svoj stan si dala za kocku!

Ana Ćurčić bila je gost u radio emisiji, kada je Zvezdan Slavnić upao u studio i rešio da ispravi sve nesuglasice i to uživo.

Vrlo brzo, njihov sukob je eskalirao, te su se ponovo dotakli teme kockanja i izneli deo prljavog veša iz zajedničkog života.

- Ne možeš da me praviš u kockarku - urlala je Ana.

- Ljudi mogu to da misle jer si svoj stan dala za kocku - rekao je Osman.

- Ja sam sakrila deo novca da bih pogledala neki stan, a novac je uzet od stane njega i on je potrošio, nije sve - govorila je Ana.

- Ja sam potrošio? Evo, ja sam potrošio, šta sad? Moraš da shvatiš da si došla ovde i bljuvala me kao stoku, ja sam ti uzvratio za dva ili tri stvari, a ti hoćeš da se to izbirše. Mislim da je moja majka to nije mislila - govorio je Zvezdan.

- Ono nije njena rečenica, ne znam da li je nju neku izmanipulisao jer ona nije dobro. Mislim da si se i ti iznenadio kad si pročitao tu rečenicu - rekla je Ana.

- Sve stvari koje si ti iznosila, misliš da su normalne i da to treba da bude tako i da je to tako? Ja tebi mogu milion pitanja da postavim, a ti ćeš da se kuneš u decu da nije tako. Za tebe ljudi isto misle - nastavio je Slavnić.

- Boli me jer to nije istina - vikala je Ana.

- Rekla si da su tvoja deca trpela i da nisu mogli da dovode druge u kuću? - dodao je Osman.

- Jer ona nije imala gde da ode - poručila je Ana.

- Bila si samoživa, nisi obraćala pažnju na decu, ja ću da ti kažem. Onda ćutiš i to je tako. Kad si u pravu ja ću da ti kažem. Ne postoji nešto da će moja dete da trpi. Nisam rekao da je ostaviš, svaka tebi čast za sve što si uradila. Ako već pričaš, valjda decu znaju ko si ti i šta si - govorio je Karić.

- Ja sam počeo da sklapam neke stvari u glavi, pitao sam je ljudski da bih znao nešto za sebe i nekih mojih tripova u glavi koji su i dalje u devedesetim. Nismo Boni i Klajd - pričao je Zvezdan.

