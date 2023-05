ZEJNA PROGOVORILA O LAŽNOJ SLICI ROMSKIH SVADBI! Otvoreno o bakšišu ali i PREDRASUDAMA sa kojima se svakodnevno bori!

Zejna Murkić otvoreno je govorila o diskriminaciji koju je doživela zbog nacionalosti, razvodu, ali i o drugim važnim životnim i društvenim pitanjima.

Ona se sada dotakla predrasuda koje ljudi imaju o njoj, a priznala je i kako se sa takvim stvarima nosila ranije, a kako danas.

- Predrasude nisu bile samo tokom karijere, svi mi imamo problem sa tim. Ceo svet je ispunjen tim nekim kompleksima danas i predrasudama. Ljudi se više slade time da negativno komentarišu druge ljude, nego da učine neko dobro delo. To je to tako postalo trend, sloboda govora je kod nas napredovala, ali u nekom negativnom smislu – rekla je ona.

Zejna se osvrnula i na romska veselja na kojima i ona nastupa, ali je otvoreno govorila o bakšišu i novcu koji se tamo zarađuje.

- Sada generalno ne postoji bakšiš, postoji u nekom trenutku, ali i zavisi gde radiš, ima više tih sistema kako radiš. Ja sam ljduima rekla da nemam problem i da pevam se od Loren Hil do Vide Pavlović. Dešavalo se da nastupam u Beogradu negde i da to bude neki španski ili engleski repertoar, a onda odem i pevam romske svadbe u Italiji. U tom sistemu romskih svadbi često ne postoji bakšiš, nego se ljudi dogovore na tu garanciju, gde se hiljade i hiljade bace na pevače, a zapravo se novac na kraju sakupi i plati se cela svadba. To je neka lažna slika o tome da se zgrće veliki novac, ali zavidim mojim kolegama od pre deset godina koji su taj novac nosili kući – zaključila je Zejna.

