NAKON TRANSPLATACIJE SRCA, UPOZNAO PORODICU KOJA MU JE DONIRALA ORGAN! Poseta njihovoj kući ostavila je ZAUVEK trag na pevača!

Pevač Goran Filić Gogac proslavio se pre nekoliko sezona u emisiji „Nikad nije kasno“. On je ceo region osvojio neverovatnim talentom za pevanje, a svi su plakali kada je ispričao svoju životnu priču.

Kako je godinama imao problem sa srcem koje je radilo samo sa 13 odsto kapaciteta u jednom momentu je bila potrebna transplantacija.

foto: Printscreen Youtube

Gogac je u emisiji rekao da je novo srce dobio od porodice koja je izgubila sina, a nakon tragedije su odlučili da doniraju njegove organe.

– Ja sam kao mlad bio aktivan, a onda dođe brak pa se po stare dane setite da ponovo budete aktivni. U jednom trenutku osetio sam nemoć i tada je ustanovljeno da mi srce radi sa 13% kapaciteta. Oprostio sam se sa životom, živeo sam lepo te 52 godine – rekao je on jednom prilikom i dodao:

foto: Privatna arhiva

- Smejao sam se, a doktorka me je pitala da li razumem ozbiljnost situacije. Rekao sam da da, ali šta da radim, tako je kako je. Iščekivanje nije trajalo dugo. Od oktobra do marta sam čekao, i onda je na prvi dan proleća usledio poziv, da postoji potencijalni donor, jer je jedan dečko preminuo od izliva krvi na mozak, međutim bilo je pitanje da li će njegovi roditelji pristati. Pristali su i dobio sam srce – kazao je Gogac.

U jednoj izjavi za naš portal, pevač je ispričao da je posle nekog vremena upoznao porodicu koja je donirala organ, a taj sustret je bio emotivan za sve.

– Posle emisije, u svim medijima pisalo se o mom slučaju. Majka preminulog dečka, informisala se i rekla ćerci da potraži emisiju kako bi uporedili podatke. Nakon toga, pronašli su me i poslali mi poruku. Kada sam ušao u njihovu kuću pomislio sam samo „Anđele, eto te ponovo u domu svom“ to mi je samo prošlo kroz glavu da bi nakon par sati razmenjivanja iskustava, njegov otac rekao da pređemo u kuhinju gde sam ja seo na mesto na koje je inače sedeo preminuli – ispičao je on jednom prilikom.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Grand/Blic

Bonus video:

01:28:36 SCENIRANJE 23.04.2023. MIRKA VASILJEVIC