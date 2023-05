JOVANA JEREMIĆ ŽRTVA INTERNET PREVARE! Voditeljki ukrali indetitet, ona odmah ALARMIRALA nadležne službe

Jovana Jeremić ponovo je žrtva internet prevare, zbog čega se hitno oglasila i preduzela sve odgovarajuće mere, kako javnost ne bi bila dovedena u zabludu.

Voditeljka "Novog jutra" na televiziji Pink strašno je uznemirena povodom pojedinih komentara na Tviteru koji su ostavljeni u njeno ime, zbog čega je morala angažovati nadležne organe.

- Čisto informativno, nemam tviter. Sve što čitate, nije istina. Lažan je profil sa kojim će policija pozabaviti - napisala je voditeljka i dodala:

- Ne možete me uništiti. Ne možete mi podvaliti. Ne možete me namestiti. Ne možete me satanizovati. Ne znate zašto sijam.

Podsetimo, na društvenoj mreži Tviter napravljen je profil pod imenom Jovana Jeremić. Na tom nalogu mogu se naći komentari na određene teme u voditeljkino ime.

Kurir.rs