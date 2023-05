OVU PESMU JE POSVETILA POKOJNOM SINU Život Jasne Kočijašević obeležila ogromna bol, nakon njegove smrti otpevala ju je SAMO JEDNOM

Život Jasne Kočijašević i Dragoslava Mihajlovića Kanarinca obeležila je bogata muzička karijera, uspeh njihovih sinova Miloša i Mitra, ali i velika porodična tragedija kada su iznenada izgubili mlađe dete.

Iako su se Jasna i Dragoslav zbog tragedije povukli sa scene i gotovo o njoj nikad ne govore, u iskrenoj ispovesti za "Grand" njihov stariji sin, prosljaveni pijanista i profesor muzike Miloš Mihajlović govorio je o prerano preminulom bratu i otkrio kako je uspeo da, uprkos velikom bolu, nagovori majku da snimi pesmu „Dimitrijo, sine Mitre“.

Miloš je rekao da je bilo i bolno i teško nagovoriti Jasnu da snimi pesmu i posveti je prerano izgubljenom sinu.

- Sve ima svoje vreme i mesto. Pošto je vreme i mesto izabrano više od deset godina nakon što se to desilo, teško možda nije adekvatna reč, bolno da. Vreme leči sve, pomaže da drugačije sagledavaš stvari oko sebe.To kada se desilo, to je stvarno bila velika porodična tragedija i niko se nikad neće oporaviti do kraja od toga– istakao je Miloš i ispričao kako je došao na ideju da njegova majka otpeva baš tu pesmu Staniše Stošića.

- Pošto se on zvao Mitar, često je bilo situacija kada se skupi društvo ili smo porodično negde gde roditelji pevaju, mama je znala da mu otpeva „Dimitrijo, sine Mitre„ i okrene se ka njemu da mu kaže da je za njega. Prošlo je više od desetak godina od kad je preminio i meni neki đavo nije dao mira, pitao sam se kako da je nateram da to otpeva i da snimi.

– Bilo je mnogo izmešanih emocija, čak sam pomišljao da to ne treba da radim, ali sa druge strane, kako da ne snimim tu njenu emociju, kako da ne ostavi trag, jedno specifično osećanje. Morao sam da budem uporan i pokvaren, na kraju sam nekako uspeo da je nateram. Bilo je jako teško, njoj mnogo više nego meni. Prvi put kad je ušla nije uspela da otpeva, onda je sela, ispričali smo se i uspeli smo. Samo je rekla „Ovo sad i više nikad“. Mislim da više nikad neće pevati tu pesmu – istakao je Jasnin sin za Grand.

