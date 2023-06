ŠOK PROMENA VODITELJA JE TRANSFORMACIJA DECENIJE! Darko Tanasijević objavio staru fotografiju, ljudi ostali BEZ TEKSTA!

Voditelj rijalitija "Zadruga", Darko Tanasijević, pokazao je kako nekada izgledao.

Voditelj Pink televizije je na svom Instagram profilu podelio fotografiju od pre deset godina i mnogi su primetili veliku razliku, budući da je Tanasijević danas poznat po crnoj bradi.

Darko je jednom prilikom ispričao kako ljudi reaguju kad vide njegove slike iz prošlosti:

- Ljudi su u šoku kada vide neke moje slike stare, obavezno mi kažu:”Ti si promenio lični opis, šta si radio na sebi?”, ja rek’o - ništa! Al' stvarno nisam ništa, samo sam malo sazreo, porastao. Brada i kosa, bar u mom slučaju, čine čuda, totalno drugačije izgledam otkad imam ovu frizuru i bradu. Zato se nisam obrijao sigurno 8-9 godina, niti ću - rekao je Darko.

- Imam specifičan nos, koji mi ne smeta i nikad ga ne bih dirao, niti ću. Uši su meni ranije bile problematične, to sam hteo da sredim, ali ako nisam do sada, neću ni ubuduce, i na njih sam se navikao. I često znaju da me pitaju:”Je l' su to tvoje usne”, bože svašta, misle ljudi da sam to povećavao… Naravno da nisam, sve je prirodno, ko želi - nek proverava - rekao je Darko jednom prilikom za "Republiku".

