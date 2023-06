"MISLILA DA JE CEO ŽENSKI ROD BIO SA NJIM" Suzana do kraja života neće zaboraviti šta joj je Saša Popović uradio na prvom DEJTU!

Pevačica Suzana Jovanović svoju sreću kraj Saše Popovića našla je još pre dve decenije, a malo ko zna kako je izgledao početak njihove veze.

- Pisalo se da je Sale zavodnik, ja to kad vidim rogovi mi izađu… Imala sam velike predrasude o njemu, ja sam mislila da je ceo ženski rod bio sa njim. Jako velike predrasude sam imala i ono što sam čitala jako me je izluđivalo. Napravila sam gard, rek’o u tom košu mene neće videti. Međutim, kao što se kaže „Nikad ne reci nikad“. On je meni ostavio broj pejdžera i ja mu se uopšte nisam javljala - prisetila se Suzana.

- Međutim, posle dužeg vremena ja sam se njemu silom prilika javila. Morala sam da idem na svadbu u Jagodinu, a nisam imala prevoz, a nikada nisam nikog slagala, obećala da ću doći, a nisam došla… I ja šta ću, setim se Saleta, pošaljem poruku na pejdžer i kažem da imam problem, da nemam prevoz, a da moram da stignem na svadbu i on mi je rekao da će doći po mene. Obradovala sam se kao dete, nisam mogla da verujem da će čovek da ostavi sve svoje obaveze i da dođe još u Jagodinu da me vozi. I naravno ja se oduševim gestom i pažnjom koju mi je poklonio - ispričala je ona svojevremeno.

Prvi susret i sam početak veze ne može da zaboravi jer je za nju bio neočekivan.

- Bila sam prijatno iznenađena i to neću zaboraviti do kraja života. Mi smo se pre toga videli, ali nikada nijednim gestom nije pokazao da se ja njemu sviđam. I ja počnem da razmišljam, onoliki hvalospevi po novinama, te sa ovom ženom, te sa onom, šta meni fali. Svi mi se udvaraju, samo on neće. Sad mene kopka onaj ženski crv, rek’o mora da mu se ne sviđam. Međutim, stižemo mi na svadbu u Jagodinu i kaže da mi želi da svadba prođe uspešno i da lepo zaradimo i poljubi me u obraz. Ja sam bila iznenađena, pitala sam ga šta to znači i on mi je rekao da sam od tada njegova devojka - ispričala je Suzana.

