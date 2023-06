BIVŠA ZADRUGARKA TRUDNA! Viki čeka drugo dete, prvo rodila kao MALOLETNA, trudnoću s Osmakčićem prekinula! ĆUTI KO JE OTAC!

Bivša zadrugarka Viktorija Viki Mitrović ponovo je trudna. Ona iz prvog braka sa Robertom Mitrovićem ima ćerku, a sada je na svom Instagram profilu objavila vest da čeka bebu, ali ne i s kim je ostala u drugom stanju.

- Trudna sam - napisala je Viktorija na engleskom jeziku.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, bivša zadrugarka Viktorija Viki Mitrović privukla je veliku pažnju javnosti tokom učešća u rijalitiju "Zadruga 5". Ona je na početku boravka u Beloj kući ispričala svoju životnu priču.

- Znam da ću o ovome svakako morati da pričam. Ja sam u novinama bila pre šest godina, otprilike. Sa 12 godina sam doživela silovanje od strane sveštenika, čovek je još uvek u zatvoru, ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa. Tada sam bila u osnovnoj školi, imamo veronauku i crkvu, nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati, to smo radili zimi, tako se radi. Ja verujem u Boga, ali nisam želela da se krstim do prošle godine, kada sam se i ja krstila, ne palim sveće, izlazim sa slave, mene to sve podseća na ono što sam preživela. Taj sveštenik se opijao i napadao žene, ja sam se gušila u tome, nisam mogla dok nisam prijavila sve. Meni se to baš u crkvi dogodilo, posle toga me je opet napao, jer nisam odmah prijavila. Dete mi je još u selu, želim da sklonim dete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja 12. On je pijan vozio automobil, otvarao vrata. Posle dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Ja nisam imala nekog sa kim bih mogla da pričam, ali sa tetkom mogu o svemu da pričam. Ja sam se njoj poverila, kao da mi bude lakše, oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu - tvrdila je ona u svojoj potresnoj ispovesti.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Viktorija je u beloj kući započela i burnu vezu sa Markom Osmakčićem, sa kojim je i zatrudnela u rijalitiju, a koji ju je naterao da prekine trudnoću. Ipak, nakon toga, i svih fizičkih obračuna, nastavila je vezu sa Osmakčićem, ali to nije dugo potrajlo.

Vikotiriju su takođe povezivali sa prostitucijom, što je ona i sama priznala u "Zadruzi". Takođe, u jednoj svojoj ispovesti progovorila je o teškom detinjstvu .

- Moja majka me je ostavila zbog drugog muškarca sa kojim je i dan danas, ne mogu da kažem da je se stidim, ali da, trebalo bi da je se stidim, a sigurna sam da se i ona mene stidi, jer me je ostavila sa bakom i dekom koji su me odgajili. Moj otac me jeste maltretirao i zlostavljao, imao je neke ispade, zato sam se ja tako rano udala i otišla sa Robertom - ispričala je Viktorija, koja je zatrudnela kao maloletnica i rodila ćerku.

Ona je sada ispričala da kreće da zarađuje od stranice za odrasle Only fansa, a kao glavni razlog za to navela je da želi da kupi stan sebi i svojoj ćerki. Takođe, priznala je da je u emotivnoj vezi, ali nije rekla s kim.

Nedavno je objavila da se verila sa jednim biznismenom.

Kurir.rs/ Blic