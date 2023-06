SLOBA I JELENA O PROŠIRENJU PORODICE, BRAČNIM TAJNAMA I OPERACIJAMA: Rodiću mu ćerku, a nikad ga ne bih podržala za...

Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović za domaće medije progovorili su o svom odnosu ali i proširenju porodice.

Na nedavnoj proslavi rođendana bračni par stigao je sa osmehom na licu, pa otkrio svoje male porodične tajne.

foto: ATA images

Šta si poželeo za 33. rođendan?

Sloba: Proslavu sam organizovao za jedan dan. Ne pridajem značaj slavljima, ali ipak su ovo Isusove godine... Mnogo sam postigao i ostvario sam skoro sve želje. Obožavam svog sina, ali hoću veliku porodicu, Bože zdravlja! Dece nikad dosta! Jelena se tu ne pita ništa (smeh).

Jelena: Rodiću mu još jednu ćerku i to je to od mene za ovaj život! Sloba je idealan muškarac. I baš je emotivan, mada, to nije tajna, svi znaju da je veliki emotivac.

Nikad više u rijaliti Da li bi ponovo ušao u rijaliti? Sloba: Nikad više! Rijaliti mi je doneo dosta, ne mogu da kažem da nije. Bio sam Sloba Radanović i pre toga, bio sam u jednom velikom muzičkom takmičenju, ali je morao da mi se desi rijaliti, da se dogodi neka priča, pa da postanem poznat i popularan. Sve je ispalo kako treba... Možda je sve to trebalo da prođem da bih stigao tu gde sam danas.

foto: ATA images

Ko je više razmazio sina?

Jelena: Definitivno on! Nosi ga po ceo dan, sin spava na njemu. Kad ode u petak na posao, meni do ponedeljka otpadnu ruke, dete je baš veliko. Još nema četiri meseca, a već ima devet kilograma.

Da li je tačno da Sloba često ide kod plastičnog hirurga?

Sloba: Nedavno su pričali da idem na liposukciju, to je velika laž. Ovo je 21. vek, neka koriguje ko šta želi, ali ja nisam pobornik toga. Treba da se ponosiš onim što ti je dao Bog. Nisam ni za botoks, mada su me već savetovali da "punim" bore. Čuo sam priče i da sam "punio" usta, ni to nije istina!

Jelena: Meni je rekao da bi se pre ubio nego da ide na liposukciju! Zar nije dovoljno što se mi žene operišemo, sada još i muškarci to da rade?! Seci uši krpi guzu - ne, nikako! Ne bih ga podržala ni da se botoksira, to je totalno aseksualno kod muškaraca.

Muškarci, ne operišite se! Jelena: Sloba bi se pre ubio nego da ide na liposukciju! Ne bih ga podržala ni da se botoksira, to je totalno aseksualno kod muškaraca

Česti su kometari o vama na društvenim mrežama. Da li vam to smeta?

Sloba: Svašta sam pročitao o sebi, fali samo da napišu da sam vanzemaljac! U jednom periodu me mediji toliko nisu voleli da je to bilo strašno. Nisam se borio s njima, verovao sam u sebe, znam ko sam i šta sam. Narod na kraju shvati ko je kakav. Niko ne može narodu da maže oči!

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:20 Sloba Radanović uživa sa bebom