PEVAČICU TUKLI METALNIM ŠIPKAMA U LOKALU GDE JE PEVALA: Slomili joj vilicu, nos, povredili oko... a to nije NAJGORE što se desilo

Lokalna pevačica Jelena M. iz Velike Plane zadobila je teške telesne povrede kada ju je jedan od gostiju pretukao pod izgovorom da ga je polila pićem, a navodbi se u ovom užasnom nasilju pridružio mu se i vlasnik lokala.

- U pitanju je veselje koje je bilo organizovano u jednom selu kod Velike Plane. Nastupala sam te večeri kao i veče pre toga, ali i prošle godine i sve je bilo u redu dok u jednom momentu nije usledio napad gosta uz obrazloženje da sam ga polila pićem. Ja sam mu se izvinila međutim on je krenuo da me vuče po kafani, da me udara rukama, nogama, a onda sam ja počela da bacam čaše i piksle sa stolova da bih se odbranila - počela je Jelena svoju ispovest kod Jovane Jeremić u Jutarnjem programu.

foto: Printscreen

- Njemu se pridružio sin gazde lokala pod izgovorom da mu lomim inventar- rekla je Jelena.

- Među 40 ljudi koji su tu bili, niko nije ustao da je odbrani od nasilnika. Kako kaže muzičari su čuvali instrumente, dva momka su pokušala da joj pruže pomoć ali masa je njih ponela, kako kaže Jelena, a kada je koleginica pokušala da joj pomogne, bubnjar njihovog benda je povukao u stranu uz reči nemoj da se mešaš jer će da biju i nas.

Oni su je, kako je Jelena ispričala, tukli metalnom šipkom, zadobila je teške telesne povrede, frakturu vilice, nosa, povredu oka, napukla joj je bubna opna, po glavi ima hematome, povrede kolena...

foto: Printscreen

- U međuvremenu dok se sve to dešavalo, ja sam pozvala policiju dva puta, posle su mi razbili telefon, i kada je sve to prošlo napadač mi je rekao ajde sad prijavi me ako smeš - rekla je Jelena.

Jelena je takođe dodala da ne zna šta je nasilnik rekao u policiji, ali je rekla da lokal postoji oko 30 godina i da nisu prijavljeni.

foto: Printscreen

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

