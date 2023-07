KRČKA SE HAOS! Nakon Kristijanove sačekuše, Filip Car uzvraća UDARAC:"NE daj Bože da me NEKO DIRA" Spomenuo i Majinog oca

Poznato je da su Kristijan Golubović i Filip Car već neko vreme na ratnoj nozi.

Nedavno je Golubović došao ispred televizije Pink kako bi sa Carem rešio neraščišćene račune iz prošlosti, ali Filip se nije pojavio, a nakon ovoga je usledio niz prozivki.

Car se sada javno obratio Kristijanu, Radomiru Marinkoviću Takiju, ali i Maji Marinković, te im poručio da ga više ne diraju.

- Kristijane, Taki, te žene sa kojima sam bio i ovi, oni. Ne želim vas u svom životu. Želim vam sve najbolje. Manite me se, javno vam govorim. Ne daj Bože da se nastavi prozivanje ili da me neko dira, ni sa kim ne želim problem - poručio je Filip Car.

Podsećamo, Kristijan je sačekao Cara ispred Pinka, ali pošto se on nije pojavio, rešio je putem medija da mu uputi poruku:

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

- On je u Srbiji nepozvani gost, jer ja kada odem u Hrvatsku ili bilo gde trudim se gde sam da iskažem poštovanje. Nikada nisam nikoga na nacionalnoj osnovi vređao, već sam ljude gledao da li su dobri ili loši. Hoću da klekne na kolena i izvini se za sve laži i klevete, ja ću mu pružiti ruku, pljunuti ga i više ga neću smarati, inače će me uvek imati za vratom. Hoću da mu kažem u lice da je g*vno, smrad i indijanac, da je bednik, da me nikada nije oblačio - rekao je tada Kristijan.

Kurir.rs

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme