"BILA JE SVEDOK SARADNIK DOK JE RADILA U MESARI" Maja žestoko potkačila Aleks, pomenula Belivukov klan: Dovešću joj njene klijente

Aleksandra Nikolić ispričala je da će suparnicu Maju Marinković goniti na sudu.

Ona je ovom prilikom otkrila da je Maja navodno slala poruke njenom vereniku Filipu Caru, sa kojim je Marinkovićeva više puta bila intimna u rijalitiju.

Sada se tim povodom oglasila i Maja, koja je Aleksandru ponovo povezala sa ozloglašenom kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, ali je potkačila i za prostituciju.

- Moja poruka sinoć glasila je tačno ovako: "Vidim da debeli vepar tvrdi da sam ja njega zvala i slala poruke sa mog broja, slobodno može da ih pokaže. Znam samo da je to isto pričao i za Dalilu, pa se ispostavilo da je obrnuta situacija. Ja sam sa Bilalom 24/7, to za poruke je apsolutna laž. A što se tiče Aleksandrine tužbe nema nikakvih problem, znamo već za nju da je često bila svedok saradnik dok je radila u mesari, pa joj to nije ništa strano. A ja ću na sud dovesti njene klijente, s obzirom na to da joj je najstariji zanat vešta sposobnost. Pozdrav - napisala je Maja na Instagramu.

Inače, Aleksandra je tokom jučerašnjeg dana istakla da više Maji ništa neće tolerisati.

- Filip nema potrebu da laže. Neke stvari su previše očigledne. Za neke njene optužbe ćemo se videti na sudu. Ja više ne želim da ćutim i tolerišem. Istinu ću isterati na videlo. Ono što ja znam je da on ne laže - poručila je Nikolićeva.

Kurir.rs/ Blic

