ADAKTAROVI ŠOKIRALI STAJLINGOM! Anđela u providnoj majici, Adam sav u belom! Svi su primetili da Anđela NE NOSI jednu bitnu stvar

Adam Adaktar pojavio se na jednom događaju u prestonici, a društvo mu je pravila njegova supruga Anđela.

foto: M.M./ATAImages

Budući da je ovo jedno od njihovih retkih pojavljivanja u javnosti, logično je da su sve oči bile uprte u njih.

Oni su se odlučili za mahom bele komade odeće, a Anđela je oduševila u providnom gornjem komadu koji je isticao njenu vitku figuru.

Svi su takođe primetili i lepu Anđelu koja je tom prilikom ponela i minimalnu šminku, a brojne pohvale su stizale i na račun Adama i njegovog izgleda.

foto: M.M./ATAImages

Podsetimo, Adam je nedavno ponovo šokirao javnost izjavom o tome koliko su zapravo ljudi u Srbiji siromašni.

- Ko je ružan, on je zaključan u podrumu. Iznenadio sam se koliko ima siromašnih ljudi. Dve gospođe su došle u moj salon i kad su videle cene, htele su da izađu. Ja sam im gratis uradio obrve i to je okej, ali kada dođu ljudi koji bi trebalo da budu deo nečeg većeg i ne ponašaju se adekvatno za 100, 200 evra, nisam znao da je to toliko bitno. Nisu to tolike pare - rekao je on, a potom je usledila lavina komentara.

foto: M.M./ATAImages

Kurir.rs/Telegraf

