POSLE KONCERTA NA KASTELU U BANJA LUCI: Saša Matić zakazao koncert u Sarajevu u dvorani Zetra 8.marta 2024

“Tačno nakon godinu dana sam opet u Banjaluci na Kastelu i vi se ništa niste promenili, ostali ste najbolji”, rekao je Matić publici, koja ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Publika je sve vreme pevala sa njim hitove koje je ređao tokom decenijske karijere, a onda je istako koliko mu znači kada publika sa nastupa ode zadovoljna.

-Zadovoljna publika je moja pokretačka energija. Oni mi daju snage da uvek bude bolji i da idem napred. Zaista sam srećan jer je publika sve vreme pevala sa mnom, a to znači da vole to što radim. Banjalučka publika je posebna jer je srčana i kod njih nema foliranja. Moja publika je takva. Pokazuje emocije i ja to volim- kaže Matić.

Saša je održao i nastup na Top Hillu u Budvi, o kome se i dalje govori, a Matić nastavlja sa letnjom turnejom po regionu.

-Ovo leto mi je radno, a ono što me posebno raduje jesu nastupi 14.oktobra u Hali Čair u Nišu i Hali Jezero 15.decembra u Kragujevcu. Ono što bih posebno naglasio jeste da je zakazan koncert 8.marta 2024. u Sarajevu. Biće to noć za pamćenje- rekao je Matić.

