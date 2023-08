"STRAŠNA GREŠKA LEKARA DOVELA DO TRAGIČNOG ISHODA" Gubitak brata ostavio je veliku BOL u duši Ace Pejovića, JEDNU stvar uvek radi

Pevač Aco Pejović rođen je i odrastao je u Prijepolju u kom je detinjstvo proveo sa roditeljima i braćom. Ipak, iako je porodica bila njegovo bezbrižno okruženje jedan nemili događaj zadesio ih je 1976. godine. Sam Aco Pejović oduvek je isticao koliko je imao lepo detinjstvo sa dvojicom braće, a onda je jednom prilikom ispričao da je tragedija zadesila njegovu porodicu jer je zbog greške lekara izgubio jednog brata na rođenju.

- Odrastao sam u prigradskom naselju Kolovrat, sa četiri godine starijim bratom Predragom i šest godina mlađim Radojicom. Bili smo nestašni kao i svi dečaci, a jedva smo čekali leto da se kupamo na Limu i pravimo brane na reci. Pošto su roditelji radili po smenama, često se dešavalo da ostanemo sami noću kod kuće. Sećam se da smo jednom umislili da nam neko kuca na vrata, pa smo Predrag i ja uplašeni umotali najmlađeg brata Radojicu u ćebe i pobegli na terasu sa kuhinjskim nožem, u želji da se odbranimo. Kada su se roditelji vratili sa posla, bili su uplašeni što nas nigde nema, da bi nas na kraju zatekli kako sva trojica šćućureni spavamo na terasi - prisetio se jednom prilikom detinjstva Aco, a onda setio i nemilog događaja koji je zadesio porodicu.

foto: Nemanja Nikolić

Majka Aca Pejovića je nosila blizance, međutim, greškom lekara donela je na svet samo jedno dete.

- Mada je i tada postojao ultrazvuk, čuveni lekar iz Beograda nije video da je reč o dve bebe i ta katastrofalna greška dovela je do tragičnog ishoda jer se jedna beba bukvalno ugušila. Brat koji je uspeo da preživi imao je samo kilogram i četiristo grama na rođenju, a dobio je ime Radojica, po čuvenoj narodnoj epskoj pesmi „Mali Radojica“, o čijoj je hrabrosti i izdržljivosti ispevana legenda. Vremenom sam to prihvatio kao božju volju. Ne pitam sebe šta bi bilo kad bi bilo, ali često uradim ono jedino što mogu da učinim za njega - zapalim mu sveću kada odem u crkvu. E, sada, ne znam da li je to u redu ili nije, pošto kažu da se onima koji nisu kršteni ne pali sveća, ali ja to radim. Duša je duša, pa čak i dok je plod u majčinoj utrobi. I treba ceniti svaki život i ne davati sebi za pravo da ga prekineš. Zato smo svi mnogo pazili mlađeg brata - ispričao je pevač jednom prilikom

kurir.rs/Glossy

Bonus video:

01:09 Aco Pejović na koncertu Saše Matića