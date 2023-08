"BOLJE MI JE KOD KINEZA NEGO U DIORU" Aleksandra Prijović otkrila detalje koje nismo znali, pa spomenula koleginice: Ima ih...

Aleksandra Prijović uspela je po drugi put u mesec dana da napuni najveći klub na otvorenom u Budvi. On može da primi čak 5.000 ljudi, a ovim rekordom ne mogu da se pohvale ni zvezde koje su na sceni nekoliko decenija duže od nje.

Ona je ujedno i prva pevačica koja je tokom ove sezone dva puta pevala u ovom prostoru, a pred nastup smo porazgovarali sa Aleksandrom o aktuelnostima iz njenog života i karijere, pa nam je otkrila neke zanimljivosti o kojima do sada nije pričala.

- Jedina sam? I ne znam da sam jedina koja dva puta peva u ovom klubu ove sezone.

Čak si i Cecu Ražnatović prešišala. Ona jednom, a ti dvaput za manje od mesec dana.

- Ne znam za to. Mislila sam da je drugačija situacija, ali svakako je zanimljivo jer sam nedavno prvi put nastupala ovde. A uvek kad je nešto prvi put, još je zanimljivije. Bilo je fenomenalno. Razmišljala sam da li treba da zakažemo i ovaj drugi nastup. Svi su mi rekli da treba i bili su u pravu. Ja nisam bila sigurna, da ti kažem iskreno.

Gde je drugi, tu je i treći.

- Treći? Ne verujem, iskreno. Imam još desetak zakazanih nastupa i onda krećem s pripremama za Arenu.

Kako napreduju pripreme?

- Sve ide super. Svi koji se bave Arenom vredno rade.

Da li imaš snage i za treći koncert u Beogradu? I drugi je skoro rasprodat.

- Nekada sam znala da radim i po 15 dana zaredom. Kada nešto voliš, ništa nije teško. Posebno kada je ovakav uspeh u pitanju. I da bude i šest Arena, ja bih mogla.

Hoćeš li nam otkriti istinu o incidentu na tvom nastupu u Mostaru?

- U Mostaru je bilo jako veselo, prelepo, sve super. U jednom trenutku je krenula da pada kiša. Ja sam rekla da ću, ako krene pljusak, kao što sam i na svim prethodnim nastupima uradila, izaći i pokisnuti sa svojom publikom, što je meni i normalno. I krenuo je takav pljusak da je u jednom trenutku prestalo da radi ozvučenje. Ugasio se mikrofon, i instrumenti, sve. I ja više nisam mogla da pevam i tu se završio moj nastup. Sela sam u kola i tad je sve bilo okej, tako da ništa od tog incidenta nisam videla. Ujutru sam videla sve po medijima i hvala bogu da se nije završilo tragično. Žao mi je jako. Nikada za sve ove godine koliko radim po klubovima nisam imala nikakvih problema i incidenata. Čak ni tuča nije bilo, ovo je bilo prvi put i desilo se kad sam ja otišla.

Ko je po tebi "kraljica nastupa" na primorju ovog leta?

- Ima ih mnogo koji rade, Tea Tairović, Milica Pavlović i Sanja Vučić su mi super.

Danima se pričalo o tom triju - Tea, Sanja i ti. Kako ti je bilo?

- Fenomenalno. Neplanirano smo izašle i super smo se provele to veče. Ludilo.

Da li čitaš komentare o sebi ispod vesti na portalima i da li te oni negativni pogađaju?

- Pišu stalno da je meni lako jer sam Brenina snajka. Videla sam sve, kako nisam? Mi svi to vidimo (smeh). Ne smeta mi to, ne ljutim se kad to vidim.

Poznato je da i poslednju paru daješ za dobru tašnu i cipele, da ne žališ kad je moda u pitanju. Da li te nervira kad u medijima pročitaš koliko je šta na tebi koštalo od nakita, aksesoara?

- Kada sam bila dete, uvek sam kupovala ono što sam u tom trenutku sebi mogla da priuštim. Volim što danas mogu sve sama sebi da kupim i da sebi priuštim i neke stvari koje su možda i skuplje. I to niko ne može da mi prebaci. Imam stvari i od 100 dinara. Evo, priznaću ti sad nešto, ali najiskrenije. To znaju moji prijatelji: moje omiljene radnje su kineske. To moram da kažem.

Ma da li je to moguće?

- Da. Pored svega što kupim i skuplje i jeftinije od stvari, ostala mi je posebna emocija kada su Kinezi u pitanju (smeh).

Zašto baš Kinezi?

- Kada sam bila mala i pošto su mi roditelji bili razvedeni, uvek sam išla kod bake i deke, ali i kod tate, i uvek smo se nalazili na granici. I kada su deka i baka dolazili po mene, uvek smo u "jugu" pričali šta ćemo da kupimo kod Kineza. Meni je to nekako ostalo od detinjstva i sad kad uđem u kinesku radnju, ne znam gde pre da gledam.

Ti stvarno ideš i kupuješ u Bloku 70?

- Odem i tri sata ne mogu da izađem iz radnje. To je neki osećaj... Bolje mi je kod Kineza nego u "Dioru"! Brže izađem (smeh).

Šta si poslednje kupila kod njih?

- Neki kostim za Akija, koji sam znala da ću tamo da nađem. Tamo sve ima.

Brena ti je pred prvi koncert ovde rekla da sedneš i da odmoriš noge. Šta ti je rekla sad pred drugi?

- Brena je jako ponosna na mene. Ona mi prva šalje one aplauze i vatrice na Instagramu i odgovara na storije. Nikad me nije kritikovala, uvek me je podržavala. Beki me savetuje kao što majka savetuje svoje dete.

