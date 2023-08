"FILM O MENI SIGURNO NE BI BIO DOSADAN" Dino Merlin bi želeo da glavnu ulogu u filmu o njemu igra ova HOLIVUDSKA zvezda!

Dino Merlin ekskluzivno za Kurir dao je intervju u kom smo razgovarali o brojnim temama o kojima se priča i piše poslednjih nedelja.

Jedna je od glavnih tema na ovim prostorima je to što je u rekordnom roku rasprodao tri novembarska koncerta u Beogradskoj areni i zakazao četvrti.

I samo ovaj važan uspeh bio bi dovoljan povod da s njim uradimo veliki intervju, ali ima i onih manje lepih dešavanja, za koja smo morali da ga pitamo, poput peticije (uklonjena je u međuvremenu) u kojoj se traži zabrana održavanja njegovih koncerata jer je navodno vređao Srbe devedesetih.

Najveća Balkanska zvezda odgovorio je na sva pitanja koja zanimaju javnost a otkrio nam je i da li će imati goste na koncertu u Beogradskoj Areni kao i kog bi glumca voleo da vidi u ulozi koja bi predstavljala pevačev lik.

Imate dva dueta s Vesnom Zmijanac, jedan sa Željkom Joksimovićem. Hoće li možda neko od njih biti gost na koncertima?

- U prošlosti sam imao čast da imam duete s Vesnom i Željkom, imao sam te drage kolege i kao goste na koncertima. Ovaj put je set lista malo drugačija, ali ostavimo nešto i za novembar.

Snimljen je film nazvan po vašem hitu "Jorgovani" i tu pesmu otpevaće glumci Sloboda Mićalović i Ivan Bosiljčić uz trubače. Da li vam se dopada izbor aranžmana?

- Moj prijatelj Zoran Janković je kontaktirao sa mnom u vezi s tim i radujem se da čujem kako su "Jorgovani" zamirisali u tom filmu.

Kad već pominjemo film, da li biste dali dozvolu da se snimi film o vašem životu jednog dana?

- Ovisi o tome ko bi to radio, ovisi o scenariju, o režiseru, ali sudeći po svim kontroverzama koje me cijeli život prate, to sigurno ne bi bio dosadan film (smeh).

Ko bi mogao da igra Dina Merlina?

- Ma pojma nemam, ali na vrhu uvijek ima mjesta. Leonardo di Caprio ili Kevin Costner, a moju suprugu Amelu Kate Winslet.

