SAŠA KOVAČEVIĆ PROGOVORIO O GREHOVIMA IZ PROŠLOSTI! Ponosan na svoje roditelje priznao: Pravio sam greške!

Saša Kovačević govorio je za domaće medije o godinama, privatnom životu, ali i greškama.

foto: Printscreen

Naime, on je na samom početku istakao da se oseća uvek mlado.

- Uvek se osećam mladim i nadam se da ću se uvek tako osećati - priča Saša na početku, a onda otkriva:

foto: Printscreen/Pink

- Imam grešaka u životu kao i svi. Trudim se da ne ponavljam one koje su bile ozbiljnije. Da sam mlad, možda bih i otkrio koje su to greške bile. Moji roditelji su bili strogi, ali su dobar posao obavili što se tiče vaspitanja. Držaću se toga i kad moja deca budu u pitanju - kroz osmeh govori pevač.

foto: Pritnscreen

Podsetimo, nedavno je pevač vodio tešku borbu sa zdravljem, te je jedno vreme proveo u bolnici.

- Smršao sam sigurno jedno 5 kilograma, ali dobro, bitno je kako se čovek oseća, a ja se sada osećam veoma dobro. Smatram da mi se povratila snaga i zbog toga smo nastavili da radimo koncerte i imamo nastupe. Definitivno ne bih nastupa da se osećam loše. Period kakav je bio je prošao, tako da se ne vraćam na te stvari koje nisu bile baš sjajne, već uvek gledam u budućnost. Ne znam šta je to bilo, izgleda da se nagomilalo svačega s obzirom na to da živimo nekim bržim tempom i bržim životom. U nekom trenutku se verovatno zadesi neka vrsta stresa što je dodatni okidač i to je to - rekao je Saša i prvi put otkrio s kojim problemom se suočavao i kakve tegobe je imao:

foto: Nemanja Nikolić, Beta/Miloš Miškov

- Virus koji je prošao kroz mene, kako mi govore doktori, je virus koji prenose deca, znači nešto što ustvari deca ni ne registruju. Čak i cela moja porodica je preležala isti i to bukvalno bez kašlja, temperature i svega, ali eto meni je napravilo nešto sa krvnom slikom što nije bilo sjajno tako da su me ostavili u bolnici osam, devet dana na raznim testiranjima. Bogu hvala ustanovili smo nakon svih tih analiza šta je i samo kažem neka inicijalna kapisla se desila da to baš u tom trenutku ispadne tako - otkrio je Kovačević za Telegraf nedavno.

